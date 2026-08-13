Nữ ca sĩ huyền thoại Đài Loan qua đời: 3 năm nằm liệt giường vì đột quỵ, suy thận, sa sút trí tuệ

Làng giải trí Châu Á bàng hoàng trước sự ra đi của nữ ca sĩ huyền thoại sau thời gian dài kiên cường chống chọi với chuỗi biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Tối ngày 12/8/2026, thông tin ca sĩ kỳ cựu Trần Doanh Khiết (Chen Yingjie) qua đời ở tuổi 72 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã khiến đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi xót xa. Người bạn thân thiết của bà Yu Mei-ren đã xác nhận tin buồn này, đồng thời chia sẻ lời từ biệt xúc động mà nữ ca sĩ nhắn gửi đến công chúng.

Trần Doanh Khiết được tôn vinh là một trong những tượng đài âm nhạc hàng đầu của xứ Đài, người đặt nền móng và thống trị dòng nhạc trữ tình suốt nhiều thập kỷ. Bà nổi tiếng với chất giọng khàn đặc trưng, nội lực cùng phong cách biểu diễn phóng khoáng, mang đậm tinh thần của một "đại tỷ" trong nghề.

Nữ ca sĩ Chen Yingjie qua đời ở 72 sau 3 năm chống chọi với nhiều bạo bệnh

Tên tuổi của bà gắn liền với hàng loạt ca khúc bất hủ như "Cuộc sống bên bờ biển" hay "Gió và cát". Trong đó, bản hit "Cuộc sống bên bờ biển" không chỉ đạt doanh số kỷ lục mà còn trở thành giai điệu quen thuộc, đồng hành cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Châu Á. Sự ra đi của bà khép lại hành trình gần 3 năm kiên cường chống chọi với vòng xoáy bệnh lý đa cơ quan nguy hiểm. Đồng thời, là lời nhắc nhở mỗi chúng ta cảnh giác với biến chứng đột quỵ và những bệnh lý nguy hiểm có liên quan mật thiết với nhau, thúc đẩy nhau và cùng gây nguy hiểm tính mạng.

Vòng xoáy bệnh lý "đột quỵ - sa sút trí tuệ - suy thận" nguy hiểm ở người lớn tuổi

Trường hợp của nữ ca sĩ Trần Doanh Khiết là ví dụ điển hình cho chuỗi hệ lụy sức khỏe dây chuyền cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi.

Tiền sử đột quỵ khiến tổn thương mạch máu não tiến triển thành hội chứng sa sút trí tuệ mạch máu, làm giảm khả năng tự chăm sóc và khiến thể trạng suy yếu nhanh chóng.

Đến tháng 10/2023, nữ ca sĩ rơi vào tình cảnh nguy kịch khi biến chứng suy thận cấp và nhiễm trùng bùng phát. Khi chức năng lọc suy giảm, các chất độc chuyển hóa tích tụ trong máu (hội chứng urê huyết cao) tiếp tục tàn phá hệ thần kinh trung ương, khiến tình trạng sa sút trí tuệ trầm trọng hơn. Bà phải gắn liền với giường bệnh suốt gần 3 năm, trải qua các đợt lọc máu định kỳ trong thể trạng kiệt quệ hoàn toàn.

Những người bạn lâu năm như diễn viên Yang Kuei-mei hay nhạc sĩ Hsu Chang-teh cho biết, biến chứng chồng chất biến những năm tháng cuối đời của bà thành một cuộc chiến đầy đau đớn, gây áp lực tâm lý và chăm sóc rất lớn lên người thân.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của ca sĩ Trần Doanh Khiết là suy đa tạng (suy đa cơ quan), bùng phát từ biến chứng suy thận cấp tiến triển mãn tính kết hợp với nhiễm trùng huyết trên nền thể trạng kiệt quệ sau gần 3 năm nằm liệt giường.

Cảnh báo: "Hiệu ứng domino" tàn phá cơ thể từ trục bệnh lý tim, não, thận

Nhìn dưới góc độ y học, sự kết hợp giữa đột quỵ, sa sút trí tuệ và suy thận ở người cao tuổi không phải là các căn bệnh đứng riêng lẻ, mà chính là một "hiệu ứng domino" tàn phá cơ thể vô cùng thầm lặng.

Trước hết, đột quỵ làm đứt gãy hoặc tắc nghẽn các mạch máu nuôi não, dẫn đến hội chứng sa sút trí tuệ mạch máu. Khi vỏ não bị tổn thương, trung khu điều khiển hành vi và nhu cầu sinh lý cơ bản bị xáo trộn: Bệnh nhân quên uống nước, bỏ bữa hoặc không còn cảm giác buồn tiểu. Tình trạng mất nước diễn ra âm thầm làm giảm thể tích máu lưu thông đến thận, khiến các đơn vị lọc (nephron) bị thiếu máu nuôi dưỡng cục bộ.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, khi thận bị suy thoái và không còn khả năng lọc bỏ độc tố, hiện tượng nhiễm độc urê huyết sẽ bùng phát. Các chất thải độc hại này vượt qua hàng rào máu não, gây viêm vi mô trong mô não, làm trầm trọng thêm mức độ sa sút trí tuệ và tăng nguy cơ tái phát đột quỵ lần hai.

Bên cạnh đó, việc nằm liệt giường kéo dài do suy thận và sa sút trí tuệ khiến khối cơ teo biến, lưu thông máu đình trệ, dễ hình thành cục máu đông và xơ vữa toàn hệ thống mạch máu. Khi nhiễm trùng huyết xuất hiện, vi khuẩn và độc tố sẽ tấn công trực diện vào hệ tuần hoàn vốn đã suy kiệt, dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, nhóm bạn thân thiết gồm Yu Mei-ren, Zhou Hui và Xu Zhihao đã tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ ngay tại bệnh viện vào cuối tháng 5/2026. Tại đây, mọi người cùng hát lại những bản hit gắn liền với sự nghiệp của bà như một hình thức "liệu pháp âm nhạc", giúp xoa dịu tâm lý và mang lại sự an yên cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời.

3 nguyên tắc phòng ngừa "hiệu ứng domino" sau đột quỵ

Trường hợp của nữ ca sĩ Trần Doanh Khiết cho thấy một cơn đột quỵ có thể châm ngòi cho hàng loạt biến chứng nguy hiểm ở tim, não và thận. Để phòng ngừa nguy cơ suy đa tạng tái diễn, các chuyên gia y tế chỉ ra 3 nguyên tắc bảo vệ then chốt:

- Phòng ngừa tổn thương thận bằng cách kiểm soát huyết áp và uống đủ nước: Tăng huyết áp không kiểm soát sau đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu làm xơ hóa mạch máu thận. Bên cạnh việc dùng thuốc, người bệnh cần được bổ sung đủ nước hàng ngày để tránh lọc thận bị thiếu máu.

Ảnh minh họa

- Phòng ngừa sa sút trí tuệ tiến triển bằng phục hồi chức năng sớm: Thực hiện các bài tập vận động, giao tiếp và kích thích trí não ngay trong "thời gian vàng" sau đột quỵ giúp kích thích tế bào brain còn lại bù đắp chức năng, ngăn ngừa suy giảm nhận thức nặng.

- Dự phòng đột quỵ tái phát bằng thuốc và lối sống: Tuân thủ tuyệt đối đơn thuốc chống kết tập tiểu cầu/chống đông của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn giảm mặn, giảm mỡ để ngăn chặn hình thành cục máu đông mới tàn phá cơ thể.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, China Press