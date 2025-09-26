HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nữ ca sĩ hoảng hốt livestream trong bệnh viện giữa đêm: "Hắn muốn giết tôi!"

Minh Hồng |

Lời cầu cứu của nữ ca sĩ Mag Lam (Lâm Hân Đồng) đã khiến khán giả lo lắng tột độ.

Vào rạng sáng ngày 24/9, nữ ca sĩ Mag Lam (Lâm Hân Đồng) đã khiến khán giả hốt hoảng khi có những biểu hiện bất thường trong livestream. Cô chĩa máy quay về 1 người đàn ông mặc áo đen và khẳng định người này muốn sát hại cô. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 run rẩy sợ hãi, hoảng loạn cầu cứu người xem: "Tôi không biết hắn định làm gì. Chỉ có 2 người thôi. Dù sao đi nữa, xin hãy lưu lại clip này. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chết cũng không sao. Tôi chết cũng không sao. Nhưng hãy nhớ hắn. Hãy nhớ kẻ giết người là ai, hãy nhớ lấy hắn, hắn muốn giết tôi, muốn giết tôi"...

Dựa trên khung cảnh livestream, khán giả suy đoán đó là ở hành lang bệnh viện. "Kẻ giết người" mặc áo đen lên tiếng: "Được rồi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào". Có 1 giọng nói khác an ủi nữ ca sĩ Mag Lam: "Được rồi, được rồi, thư giãn, thư giãn nào". Sau đó, livestream đột ngột tắt khiến khán giả vô cùng lo lắng.

Nữ ca sĩ hoảng hốt livestream trong bệnh viện giữa đêm: "Hắn muốn giết tôi!"- Ảnh 1.

Mag Lam hoảng loạn kêu cứu...

Nữ ca sĩ hoảng hốt livestream trong bệnh viện giữa đêm: "Hắn muốn giết tôi!"- Ảnh 2.

... tố người đàn ông áo đen muốn giết cô

Đoạn livestream chỉ kéo dài vài giây nhưng đã khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại cho tình trạng của Mag Lam, nhất là khi cô đã có tiền sử trầm cảm và nhiều vấn đề sức khỏe tâm lý khác. Số khác lo ngại cho sự an toàn của nữ ca sĩ, kêu gọi báo cảnh sát.

Trước làn sóng dư luận, quản lý của Mag Lam đã phải lên tiếng giải thích tình hình. Trả lời truyền thông, người này cho biết Mag Lam đang ở Anh, an toàn nhưng tinh thần khá kích động và phải nhập viện. Mag Lam quá lo lắng cho sự an toàn mẹ và cún cưng ở Hong Kong (Trung Quốc) khi bão Ragasa đổ bộ. Cô dự định trở về nhưng không kịp lên máy bay, dẫn đến bị kích động tinh thần. Tuy nhiên, người quản lý không đề cập gì đến danh tính người mặc áo đen hay chuyện xảy ra giữa 2 người, khiến netizen vẫn đặt nhiều nghi vấn.

Nữ ca sĩ hoảng hốt livestream trong bệnh viện giữa đêm: "Hắn muốn giết tôi!"- Ảnh 3.

Quản lý giải thích Mag Lam đang ở Anh, bị kích động tinh thần và phải nhập viện

Mag Lam sinh năm 1990, từng giành ngôi quán quân cuộc thi Super Giant Voice 2. Khi bước chân vào làng giải trí, cô được yêu mến nhờ ngoại hình xinh xắn và giọng hát cực "khủng". Tuy nhiên, những năm gần đây sự nghiệp của Mag Lam xuống dốc do gặp phải nhiều vấn đề tâm lý và đời sư. Cô công khai bị bạn trai bạo hành, tố bạn trai bịa đặt chuyện cô ngoại tình để thoải mái ra tay. Nữ ca sĩ cũng vì thế mà ít xuất hiện trước công chúng.

Nữ ca sĩ hoảng hốt livestream trong bệnh viện giữa đêm: "Hắn muốn giết tôi!"- Ảnh 4.

Mag Lam gặp nhiều vấn đề tâm lý trong những năm qua, khiến sự nghiệp xuống dốc

Nguồn: Koreaboo

