Kỳ tích y học: Bác sĩ cấy bàn tay phải vào cẳng chân thai phụ, "giữ lại tay để em được ôm con"

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, người bệnh L.N.P (gần 20 tuổi), không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn. Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế, người bệnh được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong chiều cùng ngày.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh không rơi vào tình trạng sốc, tỉnh táo, đang mang song thai ở tuần thứ 23. Ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đã hội chẩn liên khoa khẩn cấp với sự tham gia của các khoa: Hồi sức cấp cứu, Phụ Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình nhằm đánh giá toàn diện và đưa ra phương án can thiệp tối ưu nhất.

Mục tiêu hàng đầu được đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Tuy nhiên, mong muốn của cô gái trẻ là có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình. Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng đầy tính nhân văn là sẽ tiến hành bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân (P), kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng. Nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.

Ảnh: Bệnh viện



Theo chia sẻ của ekip phẫu thuật: “Đây là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời phải đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi”.

Ca mổ kéo dài liên tục 3 giờ, trong suốt quá trình phẫu thuật - các bác sĩ vừa thực hiện nối mạch để ghép tạm bàn tay vào chân, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi để đảm bảo không xảy ra biến chứng nào ngoài ý muốn. Kết quả bước đầu rất khả quan: tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.

Các bác sĩ d ự kiến, khi thai lớn trên 32 tuần sẽ xem xét phương án tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho người bệnh.