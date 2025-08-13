Nữ ca sĩ được mời hẳn vào đài truyền hình Nhật, thốt lên một câu

Vừa qua, tại chương trình Music Box, ca sĩ Don Hồ đã tiết lộ chuyện danh ca Như Quỳnh được ca sĩ Nhật mời hát chung.

Như Quỳnh và ca sĩ Nhật

Anh nói: "Tôi còn nhớ vào giữa thập niên 90, Như Quỳnh có được một ca sĩ Nhật mời hát chung, phát hành chung album. Lúc đó tôi chỉ biết trầm trồ, cứ tưởng Như Quỳnh định tiến thân vào thị trường Nhật".

Như Quỳnh chia sẻ thêm: "Chuyện ấy cũng bình thường, là một cơ duyên tình cờ thôi. Đó là một nam ca sĩ địa phương người Nhật. Anh ấy định làm một CD và muốn song ca cùng một giọng nữ. Có một bên thứ ba kết nối tới tôi, như một cái duyên.

Tôi cũng xin trung tâm quản lý cho phép mình được hát một bài cùng ca sĩ Nhật đó. Tôi hát lần ấy như một kỷ niệm, hát cho vui.

CD đó có tên là Yokohama, còn anh ca sĩ mời tôi hát tên là Ryo Sasaki. Tôi còn được mời sang hẳn bên Nhật để tập hát tiếng Nhật.

Điều khiến tôi vui nhất lần đó là biết được tập tục, văn hóa, ẩm thực của người Nhật ra sao và được đi xem núi Phú Sĩ, đi các con phố cổ.

Tôi còn được mời tới tham quan đài truyền hình NHK lừng danh ở Nhật. Vào trong đài truyền hình, tôi choáng váng vì thấy được sự chuyên nghiệp một cách khủng khiếp của họ.

Bên trong đài truyền hình có cả dàn nhạc giao hưởng, phòng hòa nhạc, phòng thu âm với máy móc hiện đại. Tôi còn tình cờ đi ngang một khu văn phòng và nhìn thấy các họa sĩ đồ họa đang ngồi vẽ. Họ vẽ nhanh khủng khiếp, như kiểu nhắm mắt vào cũng vẽ được và vẽ ra hình người vô cùng sống động.

Tôi phải trầm trồ ồ lên, hóa ra những bộ phim anime tôi vẫn xem được vẽ ngay tại đây. Tôi nể phục họ vô cùng".

Ca sĩ Don Hồ nói thêm: "Tôi phải cảm ơn Như Quỳnh vì thời đó Như Quỳnh đi Nhật về còn mang quà cho tôi. Đó là một con búp bê bằng sứ ở trong một cái hộp bằng kính, rất đẹp.

Tôi không hiểu sao Như Quỳnh đi máy bay xa như thế vẫn mang theo được hộp kính mà không bị vỡ. Đến giờ đã mấy chục năm trôi qua mà tôi vẫn giữ món quà đó của Như Quỳnh ở nhà".