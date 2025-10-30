Nữ ca sĩ đột quỵ trong đêm, phản ứng của gia đình được bác sĩ khen hết lời

Mới đây, trong chương trình BBC Morning Live (Anh) phát sóng ngày 29 tháng 10, nữ ca sĩ Lauren Jean (20 tuổi) đã chia sẻ về trải nghiệm vượt qua cơn đột quỵ của mình.

Trò chuyện với bác sĩ Oscar Duke, Lauren (sống tại Lancashire, Anh) chia sẻ đã bị đột quỵ trong một kỳ nghỉ cùng gia đình khi mới 17 tuổi. Cô kể lại: “Ba năm trước, tôi đang đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Tôi đi ngủ – hoàn toàn bình thường, không có gì cả – và may mắn là tôi đã tỉnh dậy. Tôi cảm thấy như mình không thể cảm nhận được một bên cơ thể. Vì cần đi vệ sinh, tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng.”

Nữ ca sĩ Lauren Jean (20 tuổi) chia sẻ về trải nghiệm vượt qua cơn đột quỵ của mình. (Ảnh: BBC Morning Live)

“Tôi đập đầu vào bàn đầu giường và ngã thẳng xuống sàn. May mắn là mẹ tôi vẫn còn thức và bà nghe thấy tiếng tôi ngã nên chạy vào phòng, và máu ở khắp nơi.”

Ban đầu, mẹ của Lauren nghĩ rằng cô bị chấn động não, nhưng khi đỡ con gái dậy, bà nhận ra phần bên phải cơ thể cô bị xệ xuống và lập tức nhận ra đó là dấu hiệu của đột quỵ.

Lauren nói: “Họ đặt tôi vào trong bồn tắm vì nghĩ rằng trong đó tôi sẽ không thể lăn đi và đó có lẽ là nơi an toàn nhất cho tôi.”

“Tôi bị nuốt lưỡi – có những điều nhỏ nhặt mà bạn không nghĩ tới. Bố tôi chạy đi gọi hàng xóm dậy và họ gọi xe cứu thương. Trong vòng 20 phút, tôi đã đến bệnh viện. Họ xem hình chụp và nói rằng tôi cần phẫu thuật não.”

Nữ ca sĩ nhanh chóng được chuyển viện bằng trực thăng cấp cứu và thừa nhận rằng điều đó thật đáng sợ. Cô nói: “Nếu tôi không tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, có lẽ tôi đã chết trong giấc ngủ.”

Bác sĩ Oscar khen gia đình Lauren đã phản ứng rất tốt, nhấn mạnh rằng “thời gian là yếu tố sống còn và đột quỵ thật không may là rất phổ biến.” Trên thực tế, ông nói rằng khoảng 240 người mỗi ngày tỉnh dậy và trải qua các triệu chứng của đột quỵ, và khoảng 10 đến 15% người dưới 50 tuổi sẽ bị đột quỵ một lần nào đó trong đời.

Bác sĩ Oscar khen gia đình Lauren đã phản ứng rất tốt khi nghi ngờ con gái bị đột quỵ. (Ảnh: BBC Morning Live)

Dấu hiệu đột quỵ

Bác sĩ Oscar nói rằng nếu bạn nghĩ ai đó đang bị đột quỵ, hãy nhớ từ viết tắt gồm bốn chữ cái FAST, “rất quan trọng.”

Face weakness: Khuôn mặt yếu – Người đó có thể cười được không? Miệng hoặc mắt của họ có bị xệ xuống không? Arm weakness: Tay yếu – Người đó có thể giơ cả hai tay lên và giữ được không? Speech problems: Nói khó – Người đó có nói rõ ràng và hiểu bạn nói gì không? Giọng họ có bị ngọng không? Time: Nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, hãy gọi cấp cứu.

Bác sĩ nói rằng “thường sẽ có hiện tượng một bên mặt bị xệ xuống,” vì vậy khi bạn yêu cầu họ cười hoặc nhe răng, họ sẽ không thể làm được. Một người đột quỵ cũng có thể bị yếu tay, nên dù có thể nhấc tay lên, một bên tay có thể cảm thấy nặng và rơi xuống.

Nói ngọng là một dấu hiệu lớn khác. Lauren nói: “Mẹ tôi liên tục hỏi tôi những câu như ‘mắt mẹ màu gì’, và tôi biết mình muốn nói gì, nhưng tôi không thể phát ra được lời. Điều đó thật sự bực bội hơn bất cứ điều gì.” Vì vậy, nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số đó, việc gọi cấp cứu là vô cùng quan trọng.

May mắn thay, hiện tại Lauren đang rất khỏe. Thực tế, cô hồi phục tốt hơn cả những gì các bác sĩ dự đoán. Lauren chia sẻ: “Sau khi bị đột quỵ, điều tôi thật sự muốn làm là đi bộ vì họ nói rằng tôi sẽ không thể đi lại được nữa.”

“Họ nói rằng bạn sẽ không thể đi lại và khả năng có thể ca hát trở lại là rất thấp. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ đi lại được.”

Sự quyết tâm của cô đã dẫn đến nhiều buổi vật lý trị liệu và tập luyện, giúp cô đạt được kết quả tuyệt vời. Cô tự hào nói: “Tôi đã chạy marathon London vào tháng 4 năm nay để gây quỹ cho Tổ chức Tim mạch Anh (British Heart Foundation).”