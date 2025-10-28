Đau tim, suy tim rất hay "để mắt tới" những người tiếp xúc với thứ này vào ban đêm

Nghiên cứu mới cho thấy việc tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng, bao gồm đau tim, đột quỵ và thậm chí là suy tim, báo Anh Daily Express đưa tin.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders (Úc) đã phát hiện ra mối liên hệ đáng lo ngại này sau khi phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 89.000 người trên khắp Vương quốc Anh. Những người tham gia được theo dõi trong khoảng 10 năm bằng các thiết bị đeo cổ tay, ghi lại hơn 13 triệu giờ tiếp xúc ánh sáng trong suốt khoảng thời gian này.

Kết quả cho thấy những người tiếp xúc với ánh sáng mạnh nhất trong đêm có nguy cơ suy tim cao hơn 56% và khả năng bị đau tim cao hơn 47%. Những nguy cơ này vẫn ở mức đáng kể ngay cả khi đã tính đến các yếu tố khác, bao gồm hoạt động thể chất, di truyền và dinh dưỡng.

Tiến sĩ Daniel Windred, tác giả chính và là Nghiên cứu viên tại Đại học Flinders, cho biết: “Đây là nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên cho thấy chỉ riêng việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm đã là một yếu tố nguy cơ mạnh mẽ và độc lập đối với các bệnh tim mạch.”

“Việc làm rối loạn đồng hồ sinh học nội tại của cơ thể bằng cách liên tục tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm — khi bình thường đáng ra phải là bóng tối — sẽ khiến bạn có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề tim nghiêm trọng.”

“May mắn thay, chúng ta có thể kiểm soát phần nào việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm. Bằng cách sử dụng rèm chắn sáng, giảm độ sáng của đèn và tránh sử dụng màn hình trước khi ngủ, chúng ta có thể giúp giảm các rủi ro sức khỏe liên quan đến ánh sáng ban đêm.”

Tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm có thể gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation) tiết lộ rằng có hơn một triệu người Anh đang phải chiến đấu với chứng suy tim, với khoảng 100.000 ca nhập viện mỗi năm do đau tim. Mặc dù có nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các tình trạng sức khỏe này, nhưng các thói quen sinh hoạt như ăn uống không lành mạnh và hút thuốc được cho là đóng vai trò đáng kể.

Trước kết quả của nghiên cứu mới, nhiều nhà khoa học hiện tin rằng việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm cũng nên được xem là một yếu tố nguy cơ tương tự. Nhóm nghiên cứu tại Úc hiện đang kêu gọi thực hiện thêm nhiều nghiên cứu về các hướng dẫn chiếu sáng cho nhà ở, bệnh viện và thành phố.

Phó Giáo sư Andrew Phillips, đồng tác giả chính, chia sẻ thêm: “Những thói quen hằng ngày như lướt điện thoại trên giường, ngủ quên khi TV hoặc đèn phòng vẫn bật có thể khiến bạn tiếp xúc với mức độ ánh sáng tiềm ẩn nguy hiểm.”

Các triệu chứng tiềm ẩn của đau tim

Đau tim là một tình trạng cấp cứu y tế nghiêm trọng, xảy ra khi dòng máu đến tim bị tắc nghẽn đột ngột, thường do cục máu đông gây ra. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), điều này có thể dẫn đến một số triệu chứng sau:

- Ho hoặc khò khè

- Đau ngực – cảm giác áp lực, nặng nề, thắt chặt hoặc bóp nghẹt ở ngực

- Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn

- Cảm giác lo âu dữ dội (tương tự như cơn hoảng loạn)

- Khó thở

- Đau ở các bộ phận khác của cơ thể – cảm giác đau lan từ ngực đến tay (thường là tay trái, nhưng có thể ảnh hưởng cả hai tay), hàm, cổ, lưng và bụng

- Cảm thấy choáng váng hoặc chóng mặt

- Đổ mồ hôi

Nếu bạn nghi ngờ mình đang bị đau tim, hãy gọi cấp cứu ngay – hành động càng nhanh, cơ hội sống sót càng cao.

Hướng dẫn chính thức từ NHS cho biết: “Cơn đau ngực thường rất dữ dội, nhưng một số người chỉ cảm thấy đau nhẹ.”

“Mặc dù triệu chứng phổ biến nhất là đau ngực, nhưng các triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người. Một số người có thể gặp các dấu hiệu khác như khó thở, buồn nôn hoặc nôn, đau lưng hoặc đau hàm mà không hề có triệu chứng đau ngực.”