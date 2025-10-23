1 bài kiểm tra giúp dự đoán nguy cơ tiểu đường, đột quỵ, đau tim: Chỉ mất vài giây, ai cũng có thể làm tại nhà

Các bác sĩ nên bắt đầu đo vòng cổ của bệnh nhân để đánh giá khả năng mắc một loạt bệnh lý, theo khuyến cáo từ các chuyên gia.

Trước đây, các bác sĩ thường sử dụng chỉ số khối cơ thể (BMI) kết hợp với tỷ lệ vòng eo trên hông để dự đoán nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm và ảnh hưởng đến tuổi thọ của bệnh nhân. Tuy nhiên, hai giảng viên tại Đại học Kingston, Anh, cho rằng các bác sĩ nên tập trung vào chu vi cổ của bệnh nhân để có cái nhìn chính xác hơn về tình trạng sức khỏe hiện tại và tương lai của họ.

Tiến sĩ Ahmed Elbediwy, giáo sư sinh hóa, và tiến sĩ Nadine Wehida, giáo sư di truyền học và vi sinh, cho biết một số đo vòng cổ lớn có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Những vấn đề này bao gồm huyết áp cao, rối loạn nhịp tim (rung nhĩ), đường huyết cao khi mang thai và tiểu đường tuýp 2 – tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và suy tim, báo Anh Daily Mail đưa tin.

Bài kiểm tra chu vi vòng cổ có thể dự báo nhiều điều về sức khỏe.

Họ cảnh báo rằng vòng cổ lớn cũng có liên hệ với một chứng rối loạn giấc ngủ nguy hiểm có tên là ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA), vốn được xem là nguyên nhân làm tăng nguy cơ đau tim. OSA khiến người bệnh ngừng thở nhiều lần trong khi ngủ – từ vài giây đến hơn một phút – do các cơ phía sau cổ họng giãn quá mức.

Hai vị giáo sư cho biết chu vi vòng cổ ở mức làm tăng nguy cơ là từ 43 cm trở lên đối với nam giới và từ 35,5 cm trở lên đối với phụ nữ.

Việc đo vòng cổ chỉ mất vài giây – họ cho biết: “Chỉ cần quấn thước dây quanh phần hẹp nhất của cổ, đảm bảo thước ôm sát nhưng không quá chặt”.

Viết trên tờ The Conversation, các chuyên gia chia sẻ: “Nếu vòng cổ của bạn vượt ngưỡng này, không cần phải hoảng sợ – nhưng đáng để bạn quan tâm nghiêm túc. Vòng cổ chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về sức khỏe, nhưng là một phần quan trọng thường bị bỏ qua”.

Họ giải thích thêm: “Vòng cổ phản ánh sự phân bố mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở phần thân trên. Lượng mỡ này sẽ giải phóng axit béo vào máu, gây cản trở cách cơ thể quản lý cholesterol, đường huyết và nhịp tim”.

Đặc biệt, họ nhấn mạnh rằng vòng cổ là một chỉ số cho thấy sự hiện diện của mỡ nội tạng – loại mỡ ẩn xung quanh các cơ quan – vốn gần đây được liên kết với sự gia tăng nguy cơ tử vong.

Họ cũng dẫn chứng một nghiên cứu vào năm 2019 cho thấy những người có cổ dày hơn có tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp và rung nhĩ cao hơn.

Hai giáo sư cảnh báo rằng rung nhĩ là vấn đề “đặc biệt đáng lo ngại” vì có thể dẫn đến cục máu đông, đột quỵ và suy tim.

Không chỉ là vấn đề về tim mạch, họ còn cảnh báo “tiểu đường có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng lâu dài, bao gồm mất thị lực và phải cắt cụt chi”.

Trong khi đó, “những người bị ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao gặp tai nạn giao thông do tình trạng mệt mỏi”.

Làm gì để giảm nguy cơ?

Tuy nhiên, tin tốt là có những thay đổi lối sống mà những người có vòng cổ lớn có thể thực hiện để cải thiện tình trạng sức khỏe.

Họ khuyến khích tập các bài thể dục cardio – những bài khiến nhịp tim tăng như chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe – kết hợp với tập tạ để giảm lượng mỡ ở phần thân trên.

Tương tự, họ giải thích rằng ngủ ngon giấc vào ban đêm sẽ hỗ trợ việc “điều hòa chuyển hóa” – quá trình phân giải thức ăn để tạo năng lượng. Nếu các con đường chuyển hóa này bị rối loạn, tim sẽ gặp khó khăn trong việc bơm máu đi khắp cơ thể, dẫn đến suy tim.

Cuối cùng, họ nhấn mạnh: “Một chế độ ăn cân bằng, giàu các loại đậu, trái cây và rau củ sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không gây dư thừa calo”.



