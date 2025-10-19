Đang khỏe mạnh bỗng phát hiện ung thư, cô gái 26 tuổi thở dài: "Ước gì..."

Một người phụ nữ 26 tuổi đang chiến đấu với bệnh ung thư đại trực tràng đã chia sẻ những dấu hiệu cảnh báo quan trọng mà ai cũng nên chú ý, sau khi nhận được chẩn đoán gây sốc dù trước đó không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

Mặc dù ung thư đại trực tràng trước kia thường xuất hiện ở bệnh nhân lớn tuổi, nhưng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi được chẩn đoán mắc bệnh.

Dù căn bệnh này có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, các chuyên gia đã ghi nhận một sự gia tăng đáng lo ngại các ca bệnh ở những người dưới 50 tuổi, mặc dù tổng số ca vẫn tương đối thấp so với nhóm tuổi lớn hơn.

Ung thư đại trực tràng đang ngày càng trẻ hóa. (Ảnh minh họa)

Một người mẹ hai con tên Bronwyn, 26 tuổi, mới đây lên TikTok và nói rằng cô đã được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. Cô hiện đang làm nổi bật những triệu chứng ít được biết đến của căn bệnh này, đồng thời khuyến khích mọi người đi khám sức khỏe.

"Tôi 26 tuổi và tôi đã được chẩn đoán ung thư đại trực tràng. 26 tuổi là quá trẻ," Bronwyn nói, tiết lộ rằng chẩn đoán đến như một cú sốc vì cô không có tiền sử gia đình và sức khỏe trước đó rất tốt.

"Có một số dấu hiệu và triệu chứng mà tôi ước gì mình đã biết trước khi được chẩn đoán, vì nếu vậy, có lẽ tôi đã thúc ép bác sĩ của mình kiểm tra kỹ hơn," cô nói.

Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng là gì?

"Có nhiều triệu chứng cần chú ý như máu trong phân hoặc máu ở hậu môn sau khi đại tiện," Bronwyn giải thích.

Bronwyn nói về các triệu chứng của ung thư đại trực tràng.

Cô tiếp tục nói rằng mọi người cũng nên chú ý đến bất kỳ thay đổi nào trong thói quen đi tiêu, chẳng hạn như đi thường xuyên hơn hoặc ít hơn bình thường. Các triệu chứng khác cần chú ý là đau bụng kéo dài hoặc cảm thấy chướng bụng hơn bình thường.

Cô tiết lộ thêm: "Cảm thấy mệt mỏi… là một dấu hiệu khác."

"Một triệu chứng mà tôi chưa từng biết trước đó là sự thay đổi hình dạng phân," cô tiếp tục. "Phân bị mỏng đi cũng có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng. Và rõ ràng, nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn, hãy đến gặp bác sĩ."

Bà mẹ hai con nói thêm rằng nếu bạn gặp bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào như vậy, bạn nên đến gặp bác sĩ, đặc biệt nếu các triệu chứng kéo dài.

Cô cũng kêu gọi tất cả những người trên 50 tuổi thực hiện các bài xét nghiệm máu ẩn trong phân khi được chỉ định, ngay cả khi họ cho rằng không có gì bất thường.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã liệt kê những triệu chứng chính của ung thư đại trực tràng, bao gồm sự thay đổi trong phân hoặc thói quen đi tiêu, phát hiện máu trong phân, đau bụng hoặc phát hiện có khối u trong bụng.

Mặc dù những triệu chứng này không nhất thiết có nghĩa là một người mắc ung thư, nhưng điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số đó.