Nữ ca sĩ bolero genz tuyên bố: "Tôi không cần"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ bolero Mai Diễm My.

Mai Diễm My

Mai Diễm My sinh năm 1997 ghi dấu ấn qua nhiều chương trình âm nhạc lớn và loạt MV cá nhân đạt lượt xem ấn tượng. Cô còn là gương mặt quen thuộc của nhiều sân chơi âm nhạc đình đám như: Đấu Trường Ngôi Sao, Ca Sĩ Bí Ẩn,…

Tại chương trình tuần này, Mai Diễm My chia sẻ: "Sau 4 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, mục tiêu lớn nhất của tôi là được khán giả biết đến nhiều hơn và có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Nhiều người hỏi tôi về việc có ý định đổi nghệ danh do trùng tên với các nghệ sĩ khác, tôi nói luôn rằng tôi không cần. Ở mảng điện ảnh có cô Diễm My và chị Diễm My 9x nhưng trong âm nhạc, đặc biệt là bolero thì chỉ có một Mai Diễm My.

Vì chưa từng học qua trường lớp diễn xuất nên tôi chọn cách thể hiện tự nhiên và chân thật nhất khi đứng trên sân khấu. Tôi chưa từng đi diễn hay học qua trường lớp. Khi diễn, tôi chỉ nghĩ sao cho tự nhiên, thật lòng là được.

Bên cạnh âm nhạc, tôi có niềm yêu thích với diễn xuất. Thời gian gần đây, tôi đặc biệt ấn tượng với bộ phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành.

Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử sức với một vai diễn giống nhân vật của hoa hậu Tiểu Vy. Hy vọng sau chương trình này, sẽ có những lời mời diễn xuất đến với tôi".

Về xu hướng trẻ hóa bolero, tôi khá thích thú. Tôi thấy việc các bạn trẻ remix hay phối lại bolero theo phong cách hiện đại là rất tốt. Điều đó giúp dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ, làm mới nhưng vẫn giữ được hồn xưa.

Trên hành trình nghệ thuật, tôi luôn lựa chọn lan tỏa năng lượng tích cực, những điều đẹp đẽ, vui tươi đến khán giả. Tôi chỉ muốn chia sẻ những điều tích cực, thành công và niềm vui. Còn nỗi buồn hay khó khăn, tôi giữ lại cho riêng mình. Khán giả xứng đáng được nhận năng lượng tốt nhất từ nghệ sĩ. Đó là lí do tôi sẽ không chia sẻ chuyện đời tư của mình ra".