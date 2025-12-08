Nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại: "Tôi nói sự thật"

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon, mặc đẹp, yêu đời, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ cách dạy con của mình ở Mỹ.



Cô nói: "Tuổi thơ của tôi sống dưới quê nên quá trời vô tư, chân thật. Tôi lại được sống gần nhà thờ, gần các sơ nên học được nhiều điều răn dạy.

Mai Thiên Vân

Những điều đó giúp tôi trở thành một người ngoan ngoãn, không dám phạm phải một điều sai trái nào. Tôi sống trong một môi trường vô tư nhưng đầy đủ yếu tố giáo dục để không trở thành người xấu.

Tôi sinh con, nuôi con tại Mỹ nên tôi tiếc khi con gái tôi không được nếm trải tuổi thơ ở thôn quê giống tôi, không có thả diều, các trò chơi đồng quê. Tất nhiên, tôi vẫn hạn chế cho con sử dụng điện thoại, máy tính.

Và tất nhiên, tôi vẫn phải răn dạy con hàng ngày. Con gặp ai mà không lễ phép, nói không dạ thưa là tôi chỉnh liền. Tôi phải ngăn từ lúc con còn nhỏ, rèn dũa đến nơi đến chốn.

Tôi cũng gửi con cho các sơ dạy 2 năm trước khi vào mẫu giáo. Vì thế nên con tôi ít nhiều cũng biết giáo lý, lý lẽ. Chỉ tiếc là con không được sống ở quê thì không có trải nghiệm tuổi thơ như tôi.

Tuổi thơ của tôi ở quê là sự vô tư nhưng an toàn, không dám bước qua một ranh giới nào hết. Tôi chỉ sống trong vùng an toàn của mình nên không có gì bắt tôi phải lựa chọn hay thử thách.

Thời gian đó, tôi lên thành phố nhưng sống trong ký túc xá cùng các bạn, cũng có đi hát nhưng hát cho đoàn hội thôi nên không quá phức tạp. Tất nhiên, tôi vẫn thấy được những cạm bẫy trong nghề ca hát này. Tức là họ sẽ yêu cầu phải đánh đổi để được cái gì trong sự nghiệp.

Nhưng tôi không chọn điều đó, tôi chọn đi từ từ nhưng chắc chắn. Tôi tự né khỏi cạm bẫy và chọn đánh mất cơ hội nếu nó không an toàn.

Sau này tôi đi hát, có thể nói luyên thuyên trên sân khấu, nói rất nhiều. Nhiều người hỏi tôi sao nói được như vậy. Tôi sống thế nào nói thế đó. Tôi sống thật và nói sự thật, có gì thì tôi nói thế, nói từ trái tim.

Khán giả thấy tôi nói thật lòng là họ tự cảm nhận được. Nói sự thật ra thì rất thuyết phục còn nói điều gian dối thì không chạm tới khán giả được. Tôi nghĩ đó cũng là sứ mệnh của mình, rằng tại sao tôi lại được như vậy. Tôi có niềm tin riêng và tin rằng mình có sứ mệnh riêng để được vị trí này. Vì thế nên tôi phải lan tỏa những điều nhân văn, tốt đẹp. Tôi sống đúng, không ảo tưởng".

Mai Thiên Vân được biết đến là nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại hiện nay.

