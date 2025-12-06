Chồng Bảo Yến nói một câu thấm thía với vợ trước khi mất

Bảo Yến và Quốc Dũng được biết đến là cặp đôi nổi tiếng lẫy lừng trong làng nhạc Việt Nam thập niên 1980-1990. Dù trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, nhưng cả hai vẫn sống với nhau tới tận lúc nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời.

Tại chương trình Bước chân dĩ vãng vừa qua, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về tình yêu của cô với người chồng quá cố. Cô nói: "Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là có anh Quốc Dũng bên cạnh, người mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi chưa từng yêu ai, chỉ yêu mình anh Quốc Dũng thôi.

Quốc Dũng và Bảo Yến

Tôi chỉ tiếc một điều lớn nhất là anh Quốc Dũng gặp tôi hơi muộn. Anh gặp tôi khi đã hơi lớn tuổi còn tôi thì vẫn còn trẻ. Năm đó anh Quốc Dũng 29 tuổi còn tôi mới 22 tuổi. Vì thế nên thời điểm ấy, anh Quốc Dũng đã trải qua nhiều mối tình rồi. Điều tôi mong muốn là anh ấy phải gặp tôi là người đầu tiên. Tôi thích như vậy hơn.

Tôi muốn anh đừng quen ai hết, chỉ quen mình tôi thôi rồi lấy tôi. Tôi chỉ tiếc mỗi điều đó thôi. Còn lại, tôi hạnh phúc vì được yêu anh ấy. Tôi vừa gặp anh Quốc Dũng đã yêu liền và anh ấy gặp tôi cũng yêu liền. Quan trọng là chúng tôi ở với nhau đến tận cuối đời.

Anh Quốc Dũng cũng nói với tôi rằng, anh quen nhiều người, nhưng thực sự chỉ yêu một mình tôi thôi. Những người kia chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh Quốc Dũng nói câu đó với tôi khoảng 6 năm trước khi mất. Tôi nghe xong cũng nhẹ lòng.

Tôi và anh Quốc Dũng tâm đầu ý hợp lắm. Anh thích nhạc của ai, thì tôi cũng thích nhạc người đó. Anh thích hòa âm của ai ,thì tôi cũng thích hòa âm của người đó. Không bao giờ có chuyện anh ấy thích nhạc người này còn tôi không thích hay ngược lại.

Chúng tôi rất khó tính nhưng cũng rất hợp nhau. Ví dụ, tôi mê nhạc bác Phạm Duy, cứ nghêu ngao hát là anh Quốc Dũng lại bảo: Anh thích bài đó. Tôi cứ mở miệng hát bài gì là anh Quốc Dũng lại thích.

Thậm chí, nhiều khi tôi hát thì anh Quốc Dũng lại thốt lên: Trời ơi, em biết bài đó à? Anh cũng thích bài đó".