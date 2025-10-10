Nữ ca sĩ bị vỡ ống dẫn trứng do mang thai ngoài tử cung: "Vẫn uống thuốc giảm đau và bước ra sân khấu mà không biết nguy hiểm đang chờ"

Florence Welch, ca sĩ của ban nhạc Florence + the Machine. Trong một chia sẻ với tờ The Guardian, cô cho biết mình đã từng mang thai ngoài tử cung và dẫn đến vỡ ống dẫn trứng vào năm 2023. Florence Welch cho biết cô đã "uống thuốc giảm đau ibuprofen và bước ra sân khấu" trong khi vật lộn với cơn đau và chảy máu mà không biết mình đã mang thai ngoài tử cung. Nữ ca sĩ 39 tuổi nói với The Guardian rằng sau đó cô mới biết ống dẫn trứng của mình đã bị vỡ. Các bác sĩ tìm thấy "một lon Coke có máu trong bụng tôi" và cô phải phẫu thuật khẩn cấp.

Chia sẻ với The Guardian, Welch kể lại rằng cô đang trong những tuần đầu của thai kỳ khi bắt đầu cảm thấy đau và chảy máu, nhưng không biết rằng ống dẫn trứng của mình đã vỡ. Cô nói: "Tôi uống một viên ibuprofen và bước lên sân khấu" dù đang chịu đau đớn và chảy máu. Lúc đó, cô nghĩ mình có khi mình bị sảy thai và không nhận ra mức độ nguy hiểm.

Florence Welch biểu diễn tại London vào tháng 1 năm 2023. Ảnh: Jim Dyson/Getty

Vì đây là lần đầu tiên mang thai nên cô đã nghĩ "chuyện này là một phần của thai kỳ". Cô đã liên lạc với bác sĩ và được biết rằng sảy thai thường "tàn khốc nhưng không nguy hiểm". Chính vì vậy, dù cảm thấy buồn bã và sợ hãi, Welch vẫn giữ cam kết biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc. Đó là lý do cô đã uống thuốc giảm đau để lên biểu diễn.

Tuy nhiên, vào ngày biểu diễn, cô bị chảy máu nặng. Khi trở về nhà, cô cảm thấy khá hơn và thậm chí còn định bỏ qua buổi hẹn với bác sĩ. Nhưng rồi, sự kiên quyết của bác sĩ đã cứu mạng cô.

Mang thai ngoài tử cung – một biến chứng thai kỳ hiếm gặp nhưng nguy hiểm, khi trứng đã thụ tinh làm tổ trong ống dẫn trứng thay vì tử cung.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện "một lượng máu tương đương một lon Coca trong ổ bụng" của cô do ống dẫn trứng bị vỡ. Welch cần phẫu thuật khẩn cấp và không thể giữ lại được ống dẫn trứng. Ban đầu, cô "cố trốn chạy" vấn đề, nhưng cuối cùng đã hủy các buổi biểu diễn ngay sau đó của Florence + the Machine. Sau này, cô chỉ chia sẻ rằng ca phẫu thuật đã "cứu mạng mình" mà không tiết lộ chi tiết. Chỉ 10 ngày sau, cô đã trở lại sân khấu.

Florence Welch ở Cannes, Pháp, vào tháng 6 năm 2023. Ảnh: David M. Benett/Dave Benett / Getty

Mang thai ngoài tử cung: Tình trạng nguy hiểm có thể gây nguy hiểm tính mạng

Mang thai ngoài tử cung (ectopic pregnancy) là tình trạng thai kỳ bất thường, khi trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển ở ngoài tử cung, thường là trong ống dẫn trứng (Fallopian tube). Đây là một tình trạng nguy hiểm, không thể phát triển thành thai kỳ bình thường và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của mang thai ngoài tử cung

Mang thai ngoài tử cung xảy ra khi trứng đã thụ tinh không di chuyển được vào tử cung để làm tổ, hoặc làm tổ ở vị trí bất thường như:

Ống dẫn trứng (phổ biến nhất, chiếm khoảng 95% trường hợp).

Buồng trứng, cổ tử cung, hoặc ổ bụng (hiếm gặp).

Mang thai ngoài tử cung có thể xảy ra có các yếu tố nguy cơ bao gồm:

Tiền sử viêm nhiễm vùng chậu hoặc viêm ống dẫn trứng (do nhiễm khuẩn như chlamydia hoặc lậu).

Tổn thương hoặc phẫu thuật trước đó ở ống dẫn trứng (ví dụ: thắt ống dẫn trứng, phẫu thuật vùng chậu).

Mang thai bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản (như thụ tinh trong ống nghiệm).

Hút thuốc lá, làm tăng nguy cơ tổn thương ống dẫn trứng.

Tiền sử mang thai ngoài tử cung trước đó.

Tuổi mẹ trên 35 hoặc sử dụng một số loại thuốc kích thích rụng trứng.

Dấu hiệu của mang thai ngoài tử cung

Triệu chứng thường xuất hiện trong 6-8 tuần đầu của thai kỳ, bao gồm:

Đau bụng: Đau âm ỉ hoặc dữ dội ở một bên bụng, vùng chậu.

Chảy máu âm đạo: Chảy máu bất thường, có thể nhầm với kinh nguyệt hoặc sảy thai.

Đau vai: Do máu chảy vào ổ bụng gây kích ứng thần kinh (dấu hiệu muộn).

Yếu, chóng mặt hoặc ngất xỉu: Do mất máu nội tạng.

Triệu chứng mang thai: Buồn nôn, căng ngực, trễ kinh (tương tự thai kỳ bình thường).

Lưu ý: Như trong trường hợp của Florence Welch, nhiều phụ nữ có thể nhầm lẫn triệu chứng với sảy thai hoặc không nhận ra mức độ nghiêm trọng, dẫn đến việc trì hoãn thăm khám.

Biến chứng của mang thai ngoài tử cung

Mang thai ngoài tử cung là một cấp cứu y tế vì có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng:

Vỡ ống dẫn trứng:

Khi thai phát triển, ống dẫn trứng có thể vỡ, gây xuất huyết nội tạng (như trường hợp của Florence Welch với "một lượng máu tương đương lon Coca trong ổ bụng"). Đây là biến chứng nguy hiểm nhất, có thể gây sốc mất máu và đe dọa tính mạng.

Mất máu nghiêm trọng: Xuất huyết trong ổ bụng có thể dẫn đến suy giảm chức năng cơ quan và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Tổn thương ống dẫn trứng: Ống dẫn trứng bị vỡ thường không thể cứu chữa và phải cắt bỏ, làm giảm khả năng thụ thai tự nhiên trong tương lai.

Tác động tâm lý: Mất thai và trải qua phẫu thuật khẩn cấp có thể gây ra căng thẳng, trầm cảm hoặc cảm giác mất mát.

Mang thai ngoài tử cung được xác định qua siêu âm, xét nghiệm máu và khám lâm sàng.