Nữ BTV xinh đẹp VTV: “Mọi người nhìn tôi với ánh mắt căm hờn”

Vừa qua, chương trình Khách sạn 5 sao đã lên sóng với sự tham gia của BTV Hoài Anh – nữ BTV xinh đẹp, có giọng đọc truyền cảm từng dẫn dắt chương trình Thời sự trên sóng giờ vàng VTV.

Hoài Anh đóng phim năm 2003.

Tại đây, BTV Hoài Anh tiết lộ rằng cô từng đóng phim. Nữ BTV nói: “Tôi có đóng một vài bộ phim truyền hình, như một cuộc dạo chơi rất dễ thương thôi”.

Hoài Anh còn cho mọi người xem một phân cảnh mình đóng vai phản diện, vận chuyển ma túy qua cửa khẩu. Cô nói: “Phim này tôi đóng từ 2003, vào vai phản diện.

Tôi phải đóng một cảnh rất action là cảnh chạy trong cửa khẩu. Đạo diễn bảo tôi phải chạy thật nhanh và phải xô tất cả những người đang đứng phía trước thì quay mới thật.

Ban đầu tôi khá ngại nhưng đến lúc vào quay thì hết ngại và chạy thật nhanh, xô hết những người phía trước tôi. Tôi cứ chọn chỗ nào đông người nhất thì lao vào, xô người ta ra. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt căm hờn.

Tôi chỉ sợ có ai đuổi theo bắt tôi lại vì khi đó máy quay đặt rất xa và tôi phải diễn thật. Mọi người ở cửa khẩu lúc đó không hề biết tôi đang đóng phim, chỉ biết là bị tôi chạy từ đâu xô vào, rất bất ngờ. Mọi người nhìn theo tôi và mắng nhiếc, chửi bới, tức giận lắm.

Tôi phải cảm ơn cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã chọn tôi vào vai diễn. Ngày đó anh Trần Cảnh Đôn nhìn tôi và bảo “em có cặp mắt rất đẹp, em đóng vai phản diện được không?”.

Ban đầu tôi không tự tin, từ chối vì nghĩ mình không đáp ứng được yêu cầu vào vai phản diện nhưng anh Trần Cảnh Đôn vẫn thuyết phục và cho tôi vai”.

Biên tập viên Hoài Anh tên thật là Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh năm 1980. Cô được biết tới là một diễn viên và biên tập viên truyền hình, với ngoại hình khả ái và chất giọng Nam Bộ đặc trưng. Cô nổi tiếng khi từng dẫn chương trình cho các chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong bình chọn Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất"năm 2008 do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức, Hoài Anh là người giành được số phiếu nhiều thứ nhì, cô chỉ xếp sau biên tập viên Quang Minh và đồng hạng với nữ biên tập viên Vân Anh.

Cô được đánh giá là một trong những gương mặt MC sáng giá nhất của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.