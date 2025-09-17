Nữ BTV 77 tuổi VTV nói thẳng lí do loại đàn em

Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, MC Hạnh Phúc đã chia sẻ về người thầy của mình tại VTV là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến.

MC Hạnh Phúc

Anh nói: "Cô Kim Tiến không chỉ là tiền bối mà còn người thầy trao cho tôi những nền tảng đầu tiên trong nghề phát thanh viên.

Trước khi được đào tạo bởi cô Kim Tiến, tôi rất bản năng. Toàn bộ mọi thứ tôi làm chỉ đơn thuần là nghĩ thế nào thì làm như thế. Đến khi gặp được cô Kim Tiến, tôi thay đổi hoàn toàn, từ cách nhấn nhá tới ngắt nhịp.

Cô Kim Tiến rất quan trọng việc ngắt nhịp trong việc đọc bản tin. Một điều thứ hai tôi học được từ cô Kim Tiến là thanh dấu trong tiếng Việt, là thứ rất quan trọng khi phát âm.

Đây là những bài học đầu tiên cô Kim Tiến trao truyền cho tôi từ ngày đầu tiên. Tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ những nốt nhạc cô Kim Tiến vẽ trên một khung nhạc để nói về thanh dấu trong tiếng Việt.

Nghệ sĩ Kim Tiến

Những lời cô Kim Tiến giảng dạy cho tôi từ năm 2008 tới giờ đã gần 20 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in". Nói rồi, MC Hạnh Phúc ôm chầm lấy nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến trong sự hân hoan.

Tiếp đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến còn trổ tài thuyết minh phim Tây du ký. Được biết, bà chính là người thuyết minh phim Tây du ký bản 1986, đã in sâu vào ký ức khán giả nhiều thế hệ. Các đàn em xung quanh đều nổi da gà khi nghe lại giọng đọc của bà.

Bà nói: "Đến tôi đọc lại cũng nổi da gà vì nhớ lại ngày đó. Tôi rất yêu bộ phim này, yêu nhân vật trong phim, sống cùng bộ phim luôn. Tới mức có những chỗ tôi đang thuyết minh thì bật cười phá lên và phải đọc lại từ đầu, thu lại hết".

MC Xuân Anh

Tiếp chương trình, MC Xuân Anh được cử ra đọc lại đoạn thuyết minh của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến để bà chấm điểm trong một tình huống giả định làm giám khảo. Sau khi nữ MC đọc xong, nghệ sĩ Kim Tiến loại luôn và nói thẳng: "Xuân Anh đọc như hát. Ở đây là nói nhưng không phải như nói chuyện thông thường mà là giới thiệu. Vì đọc như hát nên phần dấu không chuẩn".

MC Kim Tiến (tên đầy đủ là Vũ Kim Tiến, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1948) là cựu phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Bà cũng là giọng đọc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả khi thuyết minh nhiều phim truyền hình đình đám và nổi tiếng với câu nói "thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được".