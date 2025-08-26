Nữ bác sĩ tiết lộ: KHÔNG BAO GIỜ dùng món đồ tắm này vì nó chứa cả "ổ vi khuẩn"

Một bác sĩ gia đình nổi tiếng tại Mỹ, Sasha Haddad mới đây đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về ba thói quen tắm gội mà cô tuyệt đối tránh. Trong đó, có một món đồ quen thuộc trong rất nhiều gia đình khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi: bông tắm.

Theo bác sĩ Haddad, bông tắm vốn được làm từ quả mướp rừng sấy khô hoặc dạng lưới nhựa tổng hợp, là “ổ chứa” vi khuẩn, nấm mốc và dễ gây ra các bệnh nhiễm trùng da. “Nó luôn trong tình trạng ẩm ướt, tích tụ vi khuẩn, nấm mốc. Việc bạn chà xát lại chính thứ đó lên da chẳng khác nào đang đưa vi khuẩn trở lại cơ thể mình”, cô giải thích.

Không ít người khi xem video của cô tỏ ra lo lắng, bởi họ quen cảm giác “không sạch” nếu thiếu bông tắm. Đáp lại, bác sĩ Haddad khuyên nên dùng khăn tắm có thể giặt thường xuyên hoặc miếng cọ bằng silicon, vốn ít giữ ẩm, dễ làm sạch và an toàn hơn.

Cảnh báo này không phải vô căn cứ. Bác sĩ da liễu J. Matthew Knight (Mỹ) từng chỉ ra bông tắm là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, bởi lớp lưới giữ lại tế bào da chết rồi lại nằm trong điều kiện ẩm và ấm của phòng tắm. Các nghiên cứu cho thấy bông tắm có thể chứa nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli, tụ cầu khuẩn (staphylococcus), liên cầu khuẩn (streptococcus) hay pseudomonas, tất cả đều có khả năng gây nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Không dừng lại ở đó, trong video, bác sĩ Haddad còn tiết lộ thêm hai điều cô tuyệt đối tránh: để người khác mát xa cổ và dùng chung mỹ phẩm. Theo cô, động tác “vặn bẻ” cổ có thể làm rách động mạch cảnh, gây đột quỵ, một biến chứng tuy hiếm nhưng vô cùng nguy hiểm. “Năm nay tôi đã chứng kiến ba ca. Tôi không bao giờ đánh cược với rủi ro đó”, cô nói. Thực tế, đã có những trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi bị đột quỵ, mù một phần thị lực, thậm chí phải ngồi xe lăn cả đời chỉ vì một lần bẻ cổ khi đi trị liệu.

Ngoài ra, bác sĩ Haddad khuyến cáo không dùng chung mỹ phẩm, đặc biệt là mascara, sản phẩm dễ truyền nhiễm viêm kết mạc hay lẹo mắt. “Bạn có thể vô tình chia sẻ vi khuẩn trực tiếp qua lông mi. Nghe nhỏ nhặt nhưng hậu quả lại khá phiền toái”, cô nhấn mạnh.

Nguồn và ảnh: Daily Mail