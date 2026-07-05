NTK Cao Thu Vân mang "Họa khúc di sản" đến Huế

"Họa khúc di sản" của NTK Cao Thu Vân gây ấn tượng tại Tuần lễ Áo dài Huế 2026 với những thiết kế tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và di sản Việt.

Tối 3/7, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 chính thức khai mạc với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều nhà thiết kế, nghệ nhân và những người yêu áo dài trên khắp cả nước. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 3/7 đến 10/7.

NTK Cao Thu Vân đứng thứ 2 từ trái sang phải nhận hoa từ ban tổ chức.

Nữ NTK xuất hiện cùng dàn mẫu trên sàn catwalk

Trong không gian đậm bản sắc ấy, NTK Cao Thu Vân đã giới thiệu bộ sưu tập "Họa khúc di sản" gây ấn tượng với những thiết kế lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt. Sự góp mặt của nữ nhà thiết kế không chỉ mang đến một điểm nhấn cho đêm khai mạc mà còn thể hiện tâm huyết của chị trong hành trình gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa giá trị của áo dài Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ những giá trị di sản lâu đời, NTK Cao Thu Vân thổi hồn vào bộ sưu tập "Họa khúc di sản" bằng sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và tinh thần đương đại. Trên nền lụa cao cấp, những họa tiết cung đình Huế, hoa sen, chim phượng, hoa mẫu đơn cùng nghệ thuật thêu thủ công được xử lý tinh xảo, tạo nên các thiết kế mềm mại, thanh lịch nhưng vẫn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.

Phần trình diễn ấn tượng của các người mẫu.

Đồng hành cùng NTK Cao Thu Vân trên sân khấu là dàn mẫu nhí và các người đẹp thuộc Di sản Áo dài Hải Phòng mang đến nguồn năng lượng trẻ trung cùng hình ảnh tiếp nối đầy ý nghĩa của tà áo dài Việt.

Nổi bật trong phần trình diễn là Đại sứ nhí Di sản Áo dài Hải Phòng Thanh Trúc, Quán quân Bước nhảy Thiên thần Ngô Hoàng Khánh Linh và Á quân Thiên thần Việt Nam 2020. Sự kết hợp giữa các gương mặt trẻ với những thiết kế của NTK Cao Thu Vân đã tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Dàn mẫu nhí tại sự kiện.

Không chỉ là một màn trình diễn thời trang, Họa khúc di sản còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Qua từng thiết kế, bộ sưu tập góp phần tôn vinh vẻ đẹp của áo dài, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc đến công chúng.

Chia sẻ về bộ sưu tập, NTK Cao Thu Vân cho biết chị luôn mong muốn mỗi thiết kế không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa. Theo nữ nhà thiết kế, gìn giữ áo dài không chỉ là bảo tồn một trang phục truyền thống mà còn là lưu giữ ký ức, tinh thần và bản sắc Việt, từ đó truyền cảm hứng để thế hệ trẻ thêm yêu và tự hào về di sản dân tộc.