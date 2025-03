NTK Cao Thu Vân mang "Dòng chảy di sản" ra Hà Nội trình diễn

Đến với lễ hội áo dài, NTK Cao Thu Vân đã cho khán giả mãn nhãn với những tà áo màu xanh mát cùng những họa tiết được làm thủ công rất tỉ mỉ.

NTK Cao Thu Vân chia sẻ, qua bộ sưu tập này, chị muốn lan toả tới mọi người, tôn vinh hình ảnh chiếc áo dài trong đời sống xã hội, tôn vinh vẻ đẹp vai trò của phụ nữ nói chung, phụ nữ Công an TP Hải Phòng nói riêng. Đó cũng là lý do bộ sưu tập mang màu xanh lá cây, là màu của sự sống của niềm tin bất diệt.

NTK Cao Thu Vân (bên trái) và dàn mẫu tại buổi trình diễn.

"Đây cũng là màu xanh quen thuộc của đồng phục những người chiến sĩ Công an nhân dân. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam cũng như khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của người nữ chiến sĩ công an trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội", nữ NTK chia sẻ.

NTK Cao Thu Vân và Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương -Trưởng Ban Phụ nữ Công an Tp Hải Phòng cùng dàn mẫu.

Bộ sưu tập áo dài "Dòng chảy di sản" được NTK Cao Thu Vân sử dụng nghệ thuật thêu thủ công truyền thống và vẽ thủ công đính kết tỉ mỉ bởi những người nghệ nhân của An An. Bộ sưu tập được thêu vẽ hình ảnh Hai Bà Trưng, Bà Triệu và nữ tướng Lê Chân, đó là những tấm gương nữ anh hùng rạng rỡ sử vàng của phụ nữ Việt Nam.

Á hậu Hương Ly.

Á hậu Bích Ngọc.

Hình ảnh khắc họa trên tà áo dài còn là những cảnh đẹp của quê hương đất nước, những danh lam thắng cảnh của Hải Phòng, của 54 dân tộc anh em. Bộ sưu tập của NTK Cao Thu Vân nhận được sự đánh giá cao của quan khách cũng như du khách có mặt tại sự kiện.

Bộ sưu tập được trình diễn với sự tham gia của á hậu Hương Ly, á hậu Bích Ngọc và dàn mẫu nhí của câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam TP Hải Phòng và các cán bộ nữ công an TP Hải Phòng.