NSƯT Hữu Châu: "Học trò đó thù hận tôi, tôi cũng chịu"

NSƯT Hữu Châu ngoài diễn xuất còn được biết đến là một người thầy chuyên đào tạo các học trò.



Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu

Tại chương trình I see you tuần này, nghệ sĩ Hữu Châu đã chia sẻ về việc dạy học của mình.

Anh nói: "Vai gì tôi cũng từng đóng, từ con mèo, con gà, nên khi tôi dạy, cải lửa trong tôi kinh khủng lắm, ngọn lửa sân khấu trong tôi rất lớn.

Tôi xin lỗi nhưng phải nói thẳng, khi dạy tôi ghét nhất những lúc học trò ngu dốt. Dạy diễn xuất không giống dạy những ngành nghề khác, nó không có công thức cố định mà phải tìm được cảm xúc của nhân vật. Tức là tôi phải kích cho học trò tìm được cảm xúc diễn xuất.

Nhiều lúc tôi dạy mãi mà học trò không thể diễn được, không có cảm xúc, tôi tức lắm. Có những lúc, chỉ có duy nhất một chữ thôi, tôi bắt nói đi nói lại cả buổi, nói đến khi nào được tôi mới cho qua vì nếu không nói được một chữ cho đúng cảm xúc thì không làm được gì hết.

Tôi đã dạy học trò nhiều thứ, cái khó nhất tôi không dạy được là những học trò không thể theo nghề. Tôi nhìn vào có thể biết em này có thể theo nghề, em kia không thể theo nghề.

Có những học trò biết chắc chắn không thể theo nghề nhưng vẫn đóng tiền đi học, học suốt 3 năm trời. Tôi chịu không nổi điều đó. Tôi nhìn thấy rõ người này không thể theo được nghề nên tìm cách dạy thật khó, khó tới mức không theo được.

Học trò đó thù hận tôi, tôi cũng chịu, miễn sao để nó bỏ không học nữa vì thật sự nếu cứ theo học là uổng cả cuộc đời. Lúc đó, học trò ấy ghét tôi lắm nhưng giờ lại mang ơn tôi, tôi muốn ăn gì là nó mua cho tôi liền.

Tôi chỉ sợ học trò tôi không có năng lực làm nghề, nếu có năng lực thì kiểu gì tôi cũng dạy được về diễn xuất.

Còn về tính tình của học trò, tôi chỉ nhắc nhở, còn lại để cho học trò tự trải qua trong cuộc sống này mới thấm và tự thay đổi cái tính tình đó.

Để trở thành một diễn viên bắt buộc phải có những yếu tố mới theo nghề được".