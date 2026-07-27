NSND Thanh Thuý, Đức Phúc và nghệ sĩ Việt xúc động tại lễ viếng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Nhóm văn nghệ sĩ nghẹn ngào xúc động tại lễ viếng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra tại TP.HCM sáng nay.

Sáng 27/7, trong không khí trang nghiêm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đông đảo văn nghệ sĩ TP.HCM đã có mặt tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng để tham dự lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng là địa điểm đang diễn ra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước.

Nhóm văn nghệ sĩ viếng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tham dự buổi lễ có Trung tá, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, NSND Thanh Thuý; NSƯT Lê Thiện; NSƯT Mạnh Dung; ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Đức Phúc cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ.

Xuất hiện trong trang phục trắng - đen giản dị, tất cả đều khoác khăn rằn, lặng lẽ xếp hàng dâng hương và dành phút mặc niệm trước anh linh các liệt sĩ. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí thành kính, xúc động.

Ở tuổi ngoài 80, NSƯT Lê Thiện chậm rãi di chuyển trong khu vực hành lễ. Nữ nghệ sĩ nhiều lần lặng người khi đứng trước nơi tưởng niệm, gương mặt hiện rõ sự xúc động. Trong khi đó, ca sĩ Phương Thanh cùng các nghệ sĩ trẻ nghiêm trang thực hiện nghi thức dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhóm văn nghệ sĩ thành kính trong buổi lễ tưởng niệm

Trung tá, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, NSND Thanh Thuý

NSƯT Lê Thiện nhiều lần lặng người trong suốt buổi lễ ý nghĩa

Ca sĩ Phương Thanh cùng các nghệ sĩ trẻ nghiêm trang thực hiện nghi thức dâng hương

Ca sĩ Đức Phúc cũng có mặt từ sớm để tham gia lễ tưởng niệm. Nam ca sĩ lựa chọn trang phục đơn giản, nghiêm nghị trong suốt buổi lễ. Bên cạnh Đức Phúc là nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ cùng chung tay tham gia hoạt động ý nghĩa trong dịp 27/7.

Theo ghi nhận, sau nghi thức dâng hương, các đại biểu và nghệ sĩ tiếp tục dành thời gian di chuyển đến khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ, lắng nghe thông tin về quá trình tìm kiếm, xác minh và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Những câu chuyện về hành trình tìm lại danh tính các anh hùng đã khiến nhiều người không giấu được sự xúc động.

Công viên Lê Thị Riêng hiện là một trong những địa điểm đặc biệt của TP.HCM trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt tập thể tại khu vực này. Đây được xem là một trong những phát hiện có ý nghĩa lớn trong hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Ca sĩ Đức Phúc đứng nghiêm nghị, xếp hàng để dâng hương