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NSND Mạnh Tưởng qua đời

Ngọc Ánh
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NSND Mạnh Tưởng là nghệ sĩ gạo cội của cải lương phía Bắc. Ông là giọng hát chủ lực trong nhiều chương trình cổ vũ quân dân thời kháng chiến của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo thông tin từ gia đình, NSND Mạnh Tưởng (tên thật là Nguyễn Đình Tưởng) qua đời lúc 13h15 chiều 26/7, hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức chiều 28/7 tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 15h30 chiều cùng ngày.

NSND Mạnh Tưởng sinh năm 1937. Ông là cháu nội của soạn giả Nguyễn Đình Nghị - người có nhiều đóng góp trong quá trình cách tân chèo và xây dựng sân khấu chèo cải lương đầu thế kỷ 20.

- Ảnh 1.

NSND Mạnh Tưởng qua đời chiều 26/7.

Với giọng ca đầy nội lực, lối diễn mộc mạc, sâu sắc và khả năng chuyển thể kịch bản tinh tế, ông trở thành giọng hát chủ lực trong nhiều chương trình cổ vũ quân dân thời kháng chiến của Đài Tiếng nói Việt Nam. Giọng ca của nghệ sĩ Mạnh Tưởng được biết đến rộng rãi qua những ca khúc Võ Thị Thắng, Cây sáo trúc, Hoa tím chiều thu, Hạt lúa quê mình.

Năm 1970, ông trở thành Trưởng đoàn của Đoàn cải lương Hoa Mai. Năm 1993, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

NSND Mạnh Tưởng từng giành huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp năm 1970 với vở Tình yêu và tội phạm, huy chương vàng năm 1990 với Ông Thánh sinh đôi. Ở cả hai tác phẩm, ông vừa biểu diễn vừa đảm nhận vai trò đạo diễn.

NSND Mạnh Tưởng cũng tham gia giảng dạy tại Khoa Kịch hát dân tộc của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ông nghỉ hưu năm 1996 nhưng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật.

- Ảnh 2.

NSND Mạnh Tưởng cùng vợ tại khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Nghị.

Dòng họ Nguyễn Đình của NSND Mạnh Tưởng nổi danh ở Hưng Yên với nhiều tên tuổi theo đuổi ghi dấu ấn với lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Dòng họ có bốn người được vinh danh nghệ sĩ nhân dân, nhiều người là nghệ sĩ ưu tú.

Nền móng cho truyền thống ấy được đặt bởi cố soạn giả Nguyễn Đình Nghị, tiếp nối bởi NSND Mạnh Tưởng. Em trai của NSND Mạnh Tưởng là NSND Quang Chí - nguyên Trưởng đoàn Cải lương Nam Định.

Cháu của NSND Mạnh Tưởng là NSND Mai Hương - từng giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Ở lĩnh vực kịch nói, NSND Tuấn Hải - em trai của NSND Mai Hương - cũng có nhiều thành tựu. NSND Tuấn Hải được coi là nghệ sĩ đa năng, vừa là biên kịch, diễn viên, kiêm đạo diễn.

Nữ nghệ sĩ U50 có chồng là đại gia đình đám tuyên bố: "Giờ chồng đi đâu mình cứ bám càng đi theo"
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