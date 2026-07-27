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Nữ nghệ sĩ U50 có chồng là đại gia đình đám tuyên bố: "Giờ chồng đi đâu mình cứ bám càng đi theo"

Li La
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"Đúng đó, trai đẹp thả ra nguy hiểm", là ý kiến đồng ý với chia sẻ của nữ nghệ sĩ U50 đình đám.

Nữ nghệ sĩ U50 có chồng là đại gia đình đám tuyên bố: "Giờ chồng đi đâu mình cứ bám càng đi theo" - Ảnh 1.

Hoa khôi một thời Thu Hương.

Mới đây, hoa khôi kiêm diễn viên, MC Thu Hương khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc bên chồng kèm dòng trạng thái hài hước về cuộc sống hôn nhân sau hơn 20 năm gắn bó.

Cô viết: "Khi còn trẻ dù đã cưới nhau nhưng vì công việc và bận rộn với các con nên nhiều khi hai vợ chồng bay vi vu mỗi đứa một nơi. Giờ con lớn tự lo được rồi, sự nghiệp cũng đã hoàn thành phần lớn trách nhiệm nên giờ chồng đi đâu mình cứ bám càng đi theo. Giai đẹp lại hài hước, mình không hưởng cũng phí cả nhà nhỉ".

Chia sẻ dí dỏm của Thu Hương nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ bạn bè và người hâm mộ. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng cô: "Đúng rồi, giai đẹp cứ bám chặt con nhé"; "Chuẩn nha Hương, ôm thật chặt vào nhé"; "Đúng đó, trai đẹp thả ra nguy hiểm"... Thậm chí, có người còn vui vẻ trêu hai vợ chồng: "Hai vợ chồng sinh thêm một em bé nữa đi".

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam năm 1995 khi mới 16 tuổi. Năm 2011, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi giành danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World).

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Thu Hương từng là MC của VTV và tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Cô thư ký xinh đẹp . Không chỉ vậy, cô còn theo đuổi con đường học vấn và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 2021. Trên thương trường, Thu Hương là một doanh nhân thành đạt.

Nữ nghệ sĩ U50 có chồng là đại gia đình đám tuyên bố: "Giờ chồng đi đâu mình cứ bám càng đi theo" - Ảnh 2.

Thu Hương bên chồng là đại gia đình đám.

Về đời tư, Thu Hương có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 20 năm với đại gia đình đám Nguyễn Hoài Nam, có hai con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch cùng nhau trên mạng xã hội.

Gia đình Thu Hương hiện sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.000m² tại TP.HCM. Căn biệt thự được ước tính có giá khoảng 200 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng cô còn sở hữu nhiều bất động sản trong và ngoài nước.

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