NSND Lệ Thủy thăm nữ danh ca chồng mất, mở nhà hàng mặt tiền trung tâm Canada

Mới đây, NSND Lệ Thủy đã có chuyến bay sang tận Canada để lưu diễn. Tại đây, nữ nghệ sĩ tái ngộ cùng người bạn một thời của bà là danh ca Giao Linh ở thành phố Toronto.



Giao Linh và Lệ Thủy

Hai nữa nghệ sĩ dù đã gần 80 tuổi nhưng đều khỏe mạnh và tỏ ra vô cùng hồ hởi khi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, cười nói vui vẻ, chụp hình liên tục. Đi cùng NSND Lệ Thủy lần này còn có ca sĩ Nam Cường, diễn viên Hà Trí Quang.

NSND Lệ Thủy nói: "Hôm nay tôi tới đây để ghé thăm tiệm phở của Giao Linh. Phở ở đây là số 1 rồi nhưng có một món còn ngon hơn nữa mà tôi muốn ăn, đó là bánh cuốn".

Được biết, kể từ sau khi chồng qua đời, danh ca Giao Linh về Canada sống cùng các em. Nữ danh ca có mở một tiệm phở của riêng mình tại mặt tiền con đường trung tâm thành phố Toronto, với sự giúp sức của các em. Trong thời gian không đi hát, bà quản lý tiệm phở.

Tiệm phở của Giao Linh không quá rộng, diện tích vừa đủ nhưng đầy đủ các món, lượng khách ổn định gồm cả khách Việt và khách nước ngoài. Trên tường tiệm phở còn treo cả ảnh danh ca Giao Linh lúc trẻ, cho thấy rõ đây là tiệm phở của bà.

Danh ca Giao Linh khá hiếu khách, chọn một bàn to nhất để mời NSND Lệ Thủy cùng các đàn em ngồi ăn. NSND Lệ Thủy và con trai Dương Đình Trí chọn ăn bánh cuốn trong khi mọi người ăn phở. Dương Đình Trí thốt lên: "Bánh cuốn ở đây ngon lắm, hấp dẫn vô cùng, có cả bánh cuốn thịt nướng".

Ăn xong, NSND Lệ Thủy và danh ca Giao Linh cùng nhau ngồi trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm thời trẻ. Dù không cùng lĩnh vực, một người hát cải lương, một người hát tân nhạc nhưng cả hai vẫn giữ một tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp với nhau.

NSND Lệ Thủy cho biết, ở tuổi của bà người mất người còn, cứ mỗi năm qua đi lại biết bao người bạn đồng nghiệp ra đi, nên bà muốn tranh thủ gặp gỡ lại những bạn bè, đồng nghiệp năm xưa khi còn có cơ hội.

NSND Lệ Thủy cũng là nữ nghệ sĩ hiếm hoi dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn đắt show khắp trong và ngoài nước, đi show khắp nơi và bà vẫn khỏe mạnh, giữ được giọng hát nội lực, khỏe khoắn, truyền cảm.