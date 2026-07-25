NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện TP.HCM

Chiều 25/7, tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ngày 23/7/2026, ông Đỗ Quốc Hưng được điều động từ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM trong thời hạn 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm cho NSND Đỗ Quốc Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết sau nhiều năm chỉ có quyền giám đốc, Nhạc viện TP.HCM nay chính thức có giám đốc mới. Ông đánh giá việc bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng là bước ngoặt quan trọng, kỳ vọng sẽ tạo động lực để nhà trường tiếp tục phát triển.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh TP.HCM là trung tâm sôi động của đời sống âm nhạc cả nước, tập trung khoảng 60-70% các chương trình nghệ thuật và giải trí, vì vậy Nhạc viện TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Nhận nhiệm vụ mới, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ xúc động, xem đây là "một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật" của mình.

NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ trong buổi nhận quyết định.

Ông khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên tiếp nối truyền thống gần 70 năm của Nhạc viện, xây dựng môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn và giàu cảm hứng.

"Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả quý vị", ông chia sẻ.

Tân Giám đốc cho biết mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục khẳng định Nhạc viện TP.HCM là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc hàng đầu cả nước; đồng thời trở thành cầu nối giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và tinh hoa âm nhạc thế giới.

Ông cũng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, giảng viên và người lao động gìn giữ những giá trị truyền thống, mở rộng không gian sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, đưa Nhạc viện TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đồng nghiệp chúc mừng NSND Quốc Hưng.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội). Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, ông từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Nga, Triều Tiên…

Ông từng được mời ở lại làm nghệ sĩ Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và biểu diễn cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Không chỉ ghi dấu ấn trong hoạt động biểu diễn, NSND Quốc Hưng còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo thanh nhạc.

Công trình “Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam” (NXB Sân khấu, năm 2021), được phát triển từ luận án tiến sĩ của ông, là một tài liệu chuyên khảo có giá trị, đề xuất nhiều hướng tiếp cận kết hợp kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm với các yếu tố âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong nhiều năm giảng dạy, ông đã đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trưởng thành, trong đó có NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân… Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.