NSND Công Lý nói vợ kém 15 tuổi: "Tôi nhịn lắm. Chẳng qua tôi ốm nên tôi phải chịu!"

Chia sẻ dí dỏm của vợ NSND Công Lý thu hút sự chú ý của nhiều người.

Dù đã gắn bó nhiều năm và cùng nhau vượt qua không ít biến cố, vợ chồng NSND Công Lý vẫn thường xuyên khiến khán giả bật cười bởi những màn tung hứng dí dỏm trên mạng xã hội.

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý chia sẻ câu chuyện đời thường về việc sắp xếp nhà cửa, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Cô hài hước viết: "Báo cáo các bác! Nhà 83 mét mà em nghĩ nhà em có 23 mét. Lý già nói: 'Tôi nhịn lắm. Chẳng qua tôi ốm nên tôi phải chịu. Vợ bày đâu thì bày. Riêng cái phòng ngủ mà còn bày tôi vứt đấy'. Nhà em là sắp thành nhà kho rồi. Em phải trải nghiệm còn nói thật!".

Ngọc Hà dí dỏm cho biết cô đã biến nhà thành nhà kho, khiến chồng phải "nhịn"

Lời "than phiền" đầy hài hước của NSND Công Lý cùng cách kể chuyện duyên dáng của Ngọc Hà nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú. Không ít người để lại bình luận cho rằng chính những khoảnh khắc giản dị, đời thường như vậy đã giúp cặp đôi luôn giữ được sự gần gũi, tích cực sau quãng thời gian nhiều thử thách.

NSND Công Lý và Ngọc Hà đăng ký kết hôn đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Chỉ vài tháng sau ngày về chung một nhà, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng do bị ngã tại nhà, phải điều trị và phục hồi trong thời gian dài.

Kể từ đó, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng trong hành trình chữa bệnh, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của anh với khán giả.

Ngọc Hà luôn ở bên đồng hành và chăm sóc NSND Công Lý từ khi anh bị bệnh

Ngọc Hà từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất với cô là giúp chồng giữ tinh thần lạc quan. Dù áp lực về kinh tế, công việc và việc chăm sóc người thân không hề nhỏ, cô vẫn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực, xem những câu chuyện vui trong cuộc sống là cách để cả hai cùng vượt qua khó khăn.