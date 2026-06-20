Tối 20/6 (giờ Việt Nam), Bộ chỉ huy quân sự Trung ương Iran tuyên bố đã phong toả eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Li-băng, mô tả đây là hành vi vi phạm thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.

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“Thông báo này nhằm tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị phong toả. Cần lưu ý rằng bước đi đầu tiên này phản ứng trước hành vi vi phạm lời hứa của đối phương. Và nếu hành động gây hấn tiếp tục, các bước tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và thực hiện để buộc họ phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình”, Bộ chỉ huy Trung ương Khatam-al Anbiya cho biết trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước phát sóng.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Li-băng NNA đưa tin, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã tấn công các địa điểm trên khắp miền nam Li-băng và thung lũng Bekaa trong ngày 20/6. Cả hai địa điểm đều là thành trì của Hezbollah.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Li-băng cho biết, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Một quan chức quân sự Israel cáo buộc Hezbollah đã bắn hơn 50 quả đạn vào lực lượng Israel ở miền nam Li-băng trong đêm qua, và Israel đã tấn công những mục tiêu mà họ mô tả là của Hezbollah để đáp trả. Israel tuyên bố cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ tiếp tục hành động chống lại bất kỳ mối đe doạ nào đối với Israel hoặc lực lượng của họ.

Trong khi đó, một tuyên bố của Hezbollah cho biết, phong trào này đã đối đầu với lực lượng Israel đang cố gắng xâm nhập khu vực đồi Ali al-Taher ở miền nam Li-băng đêm qua. Một quan chức cấp cao của Hezbollah nói với Reuters , rằng Hezbollah sẽ không cho phép lực lượng Israel tự do di chuyển trên lãnh thổ Li-băng.

Tuyên bố của Hezbollah khẳng định, nhóm này vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm mở rộng vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.

Đợt tấn công diễn ra không lâu sau khi thoả thuận ngừng bắn giữa phong trào Hezbollah và Israel có hiệu lực vào chiều 19/6.

Việc ngừng giao tranh ở Li-băng là điều kiện để bắt đầu các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran, nhằm đạt được một thỏa thuận bền vững hơn để mở lại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung dầu toàn cầu. Vẫn chưa rõ khi nào các cuộc đàm phán đó có thể bắt đầu.

Thụy Sĩ cho biết, nước này sẽ tiếp tục cung cấp một "môi trường kín đáo và đáng tin cậy" tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Buergenstock để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận.

Trả lời phỏng vấn Fox News , Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, cuộc đàm phán Mỹ - Iran có thể diễn ra vào ngày 21/6.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, đã đến Thụy Sĩ để gặp phái đoàn Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng xác nhận, phái đoàn của nước này sẽ khởi hành đến Thụy Sĩ ngay trong ngày 20/6.

“Tại Thụy Sĩ, chúng tôi dự định gây áp lực để phía bên kia thực hiện các cam kết và làm rõ kế hoạch hành động của họ đối với các nghĩa vụ đó”, ông Baghaei nói, cho biết thêm rằng nếu Mỹ từ chối thực hiện các cam kết của mình, Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết.