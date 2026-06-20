Cố vấn cấp cao của Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng phải bảo đảm Iran duy trì lợi thế tại eo biển Hormuz và khu vực.

Theo Iran International , ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Mojtaba Khamenei và cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) , cảnh báo rằng eo biển Hormuz cùng "sức ảnh hưởng" của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khu vực không được phép bị suy yếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Rezaei cho rằng xung đột phải kết thúc theo cách bảo đảm năng lực răn đe của Iran trong 50 năm tới. Tuyên bố này cho thấy một bộ phận lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran vẫn phản đối bất kỳ thỏa thuận nào có thể làm giảm ảnh hưởng và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.

Ông cũng cho rằng Mỹ là "bên bại trận" trong cuộc chiến, đồng thời cảnh báo mọi sai lầm của đối phương sẽ phải trả giá bằng phản ứng mạnh mẽ hơn từ phía Iran.

"Trong lực lượng vũ trang, chúng tôi đáp trả những sai lầm của đối phương bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì đối phương gây ra" , ông nói.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Mojtaba Khamenei và cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). (Ảnh: PressTV)

Trước đó, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ chính thức xác nhận cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ dự kiến diễn ra vào 19/6 tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgenstock bị hoãn lại. Dù vậy, Thụy Sĩ "vẫn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán".

Thông báo không nêu chi tiết về ngày diễn ra cuộc đàm phán mới trong tương lai, nhưng cho biết "công tác chuẩn bị liên quan tại Burgenstock vẫn đang tiếp tục".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc tham vấn vẫn đang được tiến hành thông qua các bên trung gian. Ông đồng thời tiết lộ thời điểm khởi động đàm phán sẽ được công bố "nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng".

Theo ông Baghaei, nội dung bản ghi nhớ quy định rằng việc bắt đầu các cuộc đàm phán phụ thuộc vào việc triển khai và duy trì thực hiện các điều khoản số 1, 4, 5, 10 và 11. Những điều khoản này được cho là liên quan đến các vụ giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

Ông Baghaei cũng bác bỏ một số thông tin trên truyền thông về khả năng đóng cửa eo biển Hormuz, nói rằng những thông tin này là "vô căn cứ".