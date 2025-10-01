NÓNG: Khẩn cấp chi trả một khoản tiền cho người dân bị thiệt hại bởi bão số 10 Bualoi

Nhằm kịp thời hỗ trợ các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 (tên quốc tế Bualoi), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có văn bản khẩn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu khẩn trương báo cáo thiệt hại và đặc biệt là tạm ứng, chi trả bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm khẩn trương xác định, tạm ứng và chi trả bồi thường cho người dân ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Yêu cầu trọng tâm từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là các doanh nghiệp phải chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân trong công tác xác định, xử lý tổn thất. Trong trường hợp có thiệt hại, các đơn vị phải lập tức tiến hành tạm ứng bồi thường, đồng thời thực hiện việc bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo đúng thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.

Đây là biện pháp cần thiết và cấp bách nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Bên cạnh việc chi trả bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần tương thân tương ái của ngành bảo hiểm đối với cộng đồng.

Để tổng hợp và giám sát tình hình, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo về Cục trong ngày 1/10/2025.

Báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích.

Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha.

Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.

﻿Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 178 ngày 29/9 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính trước 15 giờ ngày 30/9 để tổng hợp xử lý theo quy định. Hoàn thành công tác chi hỗ trợ nhân dân trước ngày 5/10.

Giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão Bualoi.

Vingroup, Viettel Telecom chung tay hỗ trợ người dân ảnh hưởng của bão Bualoi﻿

Nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi.

Tập đoàn Vingroup sẽ hỗ trợ khẩn cấp tại toàn bộ tỉnh, thành phố, xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Bualoi, tập trung vào ba nhóm đối tượng chính: các gia đình có người thiệt mạng do bão; các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái do bão.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích: số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích.

Các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn: số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ.

Các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ và hộ đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái: số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ.

Tổng ngân sách hỗ trợ tối thiểu là 500 tỷ đồng và Vingroup cam kết sẽ tăng thêm ngân sách nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt dự tính.﻿

Nhân viên Tập đoàn Vingroup đồng hành cứu trợ đồng bào sau bão Yagi. Ảnh minh họa

Trước khi cơn bão đổ bộ, Viettel Telecom đã nhắn tin cảnh báo tới hơn 8 triệu khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng, khuyến cáo người dân sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong bão để bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì liên lạc thông suốt.

Đồng thời, chương trình khuyến mại 20% thẻ nạp được kích hoạt tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế giúp 3,3 triệu khách hàng ở khu vực này chuẩn bị tài khoản giữ liên lạc trong bão. Hơn 73.000 khách hàng ở khu vực bị cô lập do ngập lụt tại Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh đã được cộng 20.000 đồng (tương đương gần 1,5 tỷ đồng) vào tài khoản để liên lạc trong 5 ngày.

Chính sách hoãn chặn cước cho 40.000 khách hàng là thuê bao trả sau cũng được triển khai giúp người dân an tâm chống bão.﻿