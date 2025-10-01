Tin vui: Nhà mạng hỗ trợ hàng triệu khách hàng bị ảnh hưởng bão số 10

Cơn bão số 10 với sức tàn phá mạnh cùng với ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nặng nề cho người dân ở các tỉnh miền Trung.

Trước khi cơn bão đổ bộ, Viettel Telecom đã nhắn tin cảnh báo tới hơn 8 triệu khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng, khuyến cáo người dân sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong bão để bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì liên lạc thông suốt.

Đồng thời, chương trình khuyến mại 20% thẻ nạp được kích hoạt tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế giúp 3,3 triệu khách hàng ở khu vực này chuẩn bị tài khoản giữ liên lạc trong bão. Hơn 73.000 khách hàng ở khu vực bị cô lập do ngập lụt tại Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh đã được cộng 20.000 đồng (tương đương gần 1,5 tỷ đồng) vào tài khoản để liên lạc trong 5 ngày. Chính sách hoãn chặn cước cho 40.000 khách hàng là thuê bao trả sau cũng được triển khai giúp người dân an tâm chống bão.

Ngay trong sáng 29/9 khi mưa bão gây mất điện lưới trên diện rộng, Viettel các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng đã lập tức biến các siêu thị, cửa hàng Viettel thành các điểm sạc điện thoại miễn phí.

Lực lượng kỹ thuật Viettel bám trụ hiện trường quyết tâm giữ liên lạc thông suốt.

Tại các điểm sạc, Viettel đã bố trí nhiều ổ cắm, nguồn điện dự phòng và có nhân viên túc trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân. Mục tiêu cao nhất là không để bất kỳ người dân nào bị mất kết nối trong giai đoạn khó khăn này, giúp bà con an tâm hơn và giữ vững liên lạc với gia đình.

Song song với hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cửa hàng, hàng nghìn cán bộ nhân viên kỹ thuật Viettel vẫn đang ngày đêm bám trụ tại các điểm nóng, dưới điều kiện mưa lớn, lũ dâng cao để khắc phục sự cố, với quyết tâm giữ vững mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt cho người dân.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, các giải pháp hỗ trợ khách hàng về dịch vụ viễn thông sẽ tiếp tục được Viettel triển khai theo tình hình thực tế tại các tỉnh khi có diễn biến mới.

Khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, lũ. Ảnh: Tiền Phong

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 178/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ: Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại, tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, đồng thời hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các địa phương tổng hợp ngay báo cáo về tình hình bão, lũ trên địa bàn, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó của địa phương.



