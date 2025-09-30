Phút 89: Đề xuất quan trọng về số phận 2 doanh nghiệp xổ số miền nam có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng

Chiều 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Bộ Nội vụ về phương án dự kiến sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phương án mới này cho thấy sự điều chỉnh so với dự thảo ban đầu của Sở Nội vụ, đặc biệt trong việc giữ nguyên hiện trạng một số doanh nghiệp nhà nước quan trọng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phương án mới là việc giữ nguyên hiện trạng đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, thay vì đề xuất hợp nhất như trong tờ trình vài ngày trước.

Cùng đề xuất giữ nguyên hiện trạng còn có Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ.

Tỉnh Cà Mau giải thích rằng, nếu tiến hành hợp nhất hai đơn vị này sẽ gặp nhiều khó khăn về điều kiện vị trí địa lý do khoảng cách rất xa nhau. Tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp sau đối với hai công ty này.

Cà Mau báo cáo giữ nguyên trạng hai công ty xổ số Cà Mau và xổ số Bạc Liêu. Ảnh minh họa

Về tỉ lệ tiêu thụ, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Cà Mau thuộc nhóm dẫn đầu với tỉ lệ gần như tuyệt đối (Bạc Liêu: 100%, Cà Mau 99,9%). Đây cũng là hai đơn vị có đóng góp nghìn tỷ cho ngân sách mỗi năm.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, xổ số kiến thiết Cà Mau nộp ngân sách 1.359 tỷ đồng, doanh số phát hành 3.510 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ vé đạt 99,998%, tương ứng với doanh thu bán vé có thuế 3.509,93 tỷ đồng. Tổng doanh thu không có thuế đạt 2.775 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 512 tỷ đồng.

Cũng từ hoạt động xổ số truyền thống, 6 tháng đầu năm 2025 công ty đã thu hộ và nộp vào ngân sách nhà nước 118 tỷ đồng.

Năm 2024, Xổ số kiến thiết Cà Mau đạt tỷ lệ tiêu thụ vé rất cao, gần 100%. Kết thúc năm 2024, Xổ số Cà Mau có doanh số phát hành 6.570 tỷ đồng; doanh thu bán vé có thuế 6.569,6 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ vé đạt 99,99%, tổng doanh thu chưa có thuế đạt 5.221 tỷ đồng.

Tổng thu nhập trước thuế đạt 954 tỷ đồng.

Cũng trong năm này, Xổ số Cà Mau đã thu hộ nộp vào ngân sách nhà nước 219 tỷ đồng (so với năm 2023 tăng 1,5%, số tuyệt đối tăng 3 tỷ đồng).

Cùng năm, Công ty Xổ số Bạc Liêu đạt tổng doanh thu 5.982 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 2.400 tỷ đồng; lợi nhuận thuần trước thuế hơn 867 tỷ đồng.

Xổ số miền Nam phát triển mạnh

Hiện nay, cả nước đang có 64 doanh nghiệp Nhà nước đang kinh doanh xổ số, bao gồm 63 công ty xổ số kiến thiết tại 63 tỉnh, thành phố và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Khu vực miền Nam bao gồm 21 công ty xổ số kiến thiết: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.﻿

Doanh thu của khu vực này chiếm tới 88% tổng doanh thu toàn thị trường trong giai đoạn 2020 - 2024 và tăng trưởng bình quân 15%/năm.﻿

Xổ số miền Nam có doanh thu tốt toàn thị trường.

Theo quy định mới, từ ngày 1/7 đến hết năm 2025, các công ty xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập sẽ bàn giao nguyên trạng về tỉnh, thành phố (mới) sau khi sáp nhập. Do đó, sẽ có những công ty xổ số ở khu vực này được sáp nhập.

Tuy nhiên, do dự toán số thu ngân sách nhà nước từ xổ số được giao từ đầu năm và hiện nay các công ty xổ số đã in vé số đến hết năm, để đảm bảo tính ổn định, liên tục của hoạt động kinh doanh xổ số, sau khi đơn vị hành chính cấp tỉnh mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, các công ty xổ số kiến thiết vẫn tiếp tục hoạt động theo tổ chức hiện nay đến hết ngày 31/12/2025.

Từ ngày 1/1/2026, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với các tỉnh, thành phố về việc sáp nhập, hợp nhất các công ty xổ số trên địa bàn thành 1 công ty; đồng thời sẽ ban hành lịch biểu phát hành mới để phù hợp với thực tiễn.﻿