"Liên minh chiến lược" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay doanh nghiệp vàng bạc giá trị 480 triệu USD

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, giao thông xanh đang trở thành xu thế tất yếu và được nhiều doanh nghiệp xem là trụ cột trong chiến lược ESG. Xuất phát từ trách nhiệm đồng hành cùng quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững, hàng loạt doanh nghiệp đã bắt tay, hợp tác cùng các đối tác chiến lược đưa các giải pháp xanh vào vận hành thực tiễn.

Hôm nay, ngày 25/09, tại tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá", thuộc khuôn khổ chương trình HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức, PNJ đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác (Memorandum of Understanding - MOU) với ba đối tác chiến lược gồm: VinFast, GSM và V-Green.

Theo MOU, PNJ sẽ phối hợp cùng VinFast trong việc thực hiện các chương trình khuyến khích chuyển đổi phương tiện cá nhân của nhân viên Công ty sang xe điện thông qua loạt hoạt động giới thiệu, trải nghiệm xe điện VinFast, các chính sách ưu đãi mua xe ô tô và xe máy điện…

Đối với GSM, hai bên tiến hành hợp tác trong việc chuyển đổi di chuyển xanh và dịch vụ logistic.

Cụ thể, PNJ sẽ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho nhu cầu đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, đồng tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên và khách hàng, góp phần hình thành thói quen di chuyển thân thiện với môi trường. Hai bên cũng phối hợp truyền thông để lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Song song, PNJ và V-Green cùng lên phương án phát triển hạ tầng trạm sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy PNJ. Việc lắp đặt trạm sạc sẽ được triển khai phù hợp với quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên và khách hàng trong quá trình sử dụng.

Việc đồng thời triển khai các giải pháp từ phương tiện cá nhân, logistics đến hạ tầng sạc điện không chỉ giúp PNJ tối ưu hóa vận hành nội bộ, mà còn góp phần lan tỏa mô hình giao thông xanh đến toàn hệ sinh thái doanh nghiệp và cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, hợp tác này phù hợp với 12 chủ đề trọng yếu trong chiến lược ESG mà PNJ đã xây dựng và triển khai. Đồng thời, phù hợp với "Cam kết giảm phát thải khí nhà kính" được Hội đồng quản trị PNJ thông qua trong năm 2025.

Theo đó, PNJ cam kết giảm 15,8% cường độ phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với 2023; Cam kết từng bước kiểm kê phát thải khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm phát thải cho phạm vi 3; Cam kết đạt Net Zero cho toàn bộ hoạt động (phạm vi 1 và phạm vi 2) vào năm 2050.

Về PNJ, đây là doanh nghiệp được Brand Finance định giá đạt 480 triệu USD vào năm 2024, 428 cửa hàng và liên tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ gần đây.

Trước PNJ, Vietcombank cũng hợp tác với GSM (Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh) và VinBus để triển khai các tuyến buýt điện nội bộ, góp phần mở rộng hạ tầng và dịch vụ di chuyển xanh.

Xanh SM (thương hiệu của GSM), V-Green và Công ty Cổ phần Đầu tư CK Việt Nam cũng hợp tác "Điện hóa giao thông" tại Nghệ An với quy mô 300 xe buýt điện, 1.000 ô tô điện và 1.000 trụ sạc. V-Green cũng hợp tác với FPT Retail để triển khai trạm sạc/đổi pin tại chuỗi FPT Shop.