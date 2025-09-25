Tập đoàn FLC nhận lại Bamboo Airways

Sáng ngày 25/9/2025, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã tổ chức phiên họp bất thường lần 2 tại Hà Nội, đưa ra quyết định quan trọng về việc chuyển giao quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng hàng không này.

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết kế hoạch tái cấu trúc hãng bay này trong hơn 2 năm qua đã không thành công khi chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng ban đầu.

Ông Sâm thừa nhận việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư. Ông cho rằng kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành rất đặc thù, cần nguồn lực tài chính mạnh, đội ngũ chuyên sâu, và hệ sinh thái xung quanh.

Do đó, ông Lê Thái Sâm đã đề nghị Tập đoàn FLC – nhà đầu tư sáng lập Bamboo Airways – xem xét tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng hàng không này.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Ông Sâm đã báo cáo đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư do ông đại diện cho Tập đoàn FLC. Ông Sâm cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với công ty trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

﻿Cũng tại sự kiện, Ban điều hành Bamboo Airways đã báo cáo ĐHĐCĐ kết quả của "Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways" và "Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028".

Hiện tại, hãng chỉ khai thác 7 tàu bay Airbus A320/A321 và vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao. Hãng đã dừng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì bay thuê chuyến quốc tế (charter).

Trước đó, Bamboo Airways từng sở hữu đội 30 tàu bay (thân rộng, thân hẹp, phản lực khu vực), mạng bay tới 21/22 cảng hàng không trong nước với 66 đường bay, và 15 chặng bay quốc tế thường lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất dừng thực hiện kế hoạch tái cấu trúc và kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không 2024-2028. Thay vào đó, FLC sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển hãng giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, đại hội cũng phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Về nhân sự, các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Vương Công Đức và Phạm Ngọc. Ba thành viên được bầu bổ sung gồm ông Trương Phương Thành, Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 6 thành viên.﻿

Ra mắt thành viên HĐQT mới của Bamboo Airways.

Bamboo Airways được FLC thành lập từ giữa năm 2017 và bay chuyến thương mại đầu tiên từ đầu năm 2019. Đến tháng 5/2023, hãng tách ra khỏi FLC sau khi tập đoàn này chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại hãng bay cho ông Lê Thái Sâm.



