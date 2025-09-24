Giải thưởng tích lũy cao nhất lịch sử xổ số của Vietlott tăng 5 lần với khởi điểm, người chơi "nín thở"

Mua Vietlott SMS, một người trúng Jackpot 2 Power 6/55

Vietlott tiếp tục trở thành tâm điểm của những câu chuyện may mắn, đổi đời khi đang cán mốc 150 tỷ đồng. Trước đó, trong kỳ quay thưởng Vietlott Power 6/55 #01244 diễn ra vào ngày 18/09/2025, giải thưởng Jackpot 2 trị giá lên tới 3,6 tỷ đồng, đồng thời đã tìm thấy chủ nhân là anh T.D.D đến từ Đắk Lắk. Vé số trúng thưởng được mua qua kênh Vietlott SMS .

Ngay sau khi nhận giải, anh T.D.D đã chia sẻ:"Tôi chọn số ngẫu nhiên theo thần tài 3 lần. Khi biết tin trúng thưởng, tôi thật sự vui mừng và phấn khởi," anh chia sẻ. Với số tiền gần 4 tỷ đồng này, anh dự định sẽ dùng để lo cho gia đình.

Đây không phải lần đầu vị khách này trúng giải lớn của xổ số tự chọn. Anh cho biết, mình là người thường xuyên trúng giải của Vietlott.

Khách hàng trúng hơn 3,6 tỷ đồng Vietlott nhờ chọn số thần tài.

Trước đây, khách hàng của Vietlott có khá nhiều cách chọn bộ số như dãy số yêu thích, lựa theo ngày sinh, biển số xe, seri tờ tiền, ngày giờ mua vé hay thậm chí cả những thống kê, phân tích từ nhiều nguồn. Tuy nhiên gần đây, người chơi ngày càng có xu hướng chọn số theo những tính năng hỗ trợ trên ứng dụng SMS để tiết kiệm thời gian, không phải suy tính nhiều. Trong đó tính năng "Thần tài chọn" là tự động, người chơi sẽ được chọn bộ số ngẫu nhiên để tham dự quay thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 cán mốc 150 tỷ đồng

Không chỉ riêng câu chuyện của anh T.D.D, sự chú ý của cộng đồng người chơi Vietlott hiện đang dồn vào Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55. Hôm nay, giá trị giải thưởng này đã gần chạm mốc 150 tỷ đồng.

Sở dĩ giải thưởng Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 có thể lên đến 150 tỷ đồng (và thậm chí còn cao hơn nữa) là nhờ vào một cơ chế đặc biệt, đó là cơ chế tích lũy giải thưởng. Ở mức khởi điểm, Jackpot 1 có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng. Nếu trong một kỳ quay thưởng không có ai trúng Jackpot 1, giá trị sẽ được tích lũy.

Do đó, giá trị của Jackpot 1 sẽ tăng dần, không có giới hạn, cho đến khi có người chơi may mắn nào đó chọn đúng 6 cặp số trùng khớp với kết quả quay thưởng.

Giải Jackpot Vietlott Power 6/55 cán mốc 150 tỷ đồng, gấp 5 lần khởi điểm.

Việc sở hữu tấm vé xổ số tự chọn Power 6/55 vô cùng đơn giản. Người mua có thể mua trực tiếp tại các điểm bán hàng chính thức của Vietlott hoặc tiện lợi hơn, mua qua điện thoại di động với ứng dụng Vietlott SMS . Giá trị vé xố dự thưởng là 10,000 đồng.

Để trúng Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 (giải thưởng đang đạt mốc 150 tỷ), người chơi cần chọn 6 số từ 01 đến 55. Vé số của sẽ trúng Jackpot 1 nếu cả 6 con số đó trùng khớp với 6 số trong kết quả quay số mở thưởng, bất kể thứ tự.

Power 6/55 quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần.

Lịch sử của Vietlott đã có rất nhiều người trúng Jackpot 1 với giá trị cực khủng, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, sản phẩm Power 6/55 nổi tiếng với các giải thưởng tích lũy có giá trị cao nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam.

Trong đó lớn nhất là giải gần 345 tỷ đồng được trao cho một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2025.

Một giải thưởng lớn khác hơn 314 tỷ đồng cũng được trao cho hai khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2024. Hai người chơi này đã cùng nhau chia sẻ giải thưởng khổng lồ.

Một người chơi tại Hà Nội đã may mắn trúng giải hơn 303 tỷ đồng vào năm 2018.



