Lần đầu tiên người dân mua vàng miếng với giá vượt xa dự báo, ngân hàng nhà nước có động thái mới

Thị trường vàng trong nước đã bước sang tháng 10 với một cú bứt phá kỷ lục, xác lập những đỉnh giá chưa từng có trong lịch sử giao dịch. Đáng chú ý nhất là mặt hàng vàng miếng SJC khi chính thức chạm 138 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng ngày 1/10.

Trong phiên sáng nay (1/10), Công ty SJC đã tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng đối với mặt hàng vàng miếng, đưa giá mua – bán lên mức 136 – 138 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên giá vàng miếng trong nước được niêm yết ở mốc 138 triệu đồng/lượng, vượt xa mọi đỉnh giá trước đó.

Đây cũng là mức giá mà doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết cho vàng miếng SJC. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC hiện ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tăng vọt lên mức 138 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/9, có thời điểm giá vàng miếng giảm về mức 134,8-136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Dù quay đầu giảm, giá vàng miếng SJC vẫn neo ở ngưỡng cao trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tiếp xô đổ kỷ lục.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng vọt 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tháng. Hiện tại, loại vàng này đang được niêm yết ở mức 131,4 – 134,1 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn lên quanh vùng 132,6- 134,5 triệu đồng/lượng (mua- bán).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng ghi nhận một phiên đi lên, tăng thêm 14 USD (+0,4%) để giao dịch ở mức kỷ lục 3.872 USD/ounce. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức khoảng 14 triệu đồng.

Tính riêng trong 3 phiên gần đây, giá vàng miếng đã tăng tới 3 triệu đồng/lượng.

Cuối tháng 8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP, chính thức bãi bỏ cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, chuyển từ cơ chế độc quyền sang cơ chế cấp phép sản xuất vàng miếng, và quy định các hoạt động mua bán vàng miếng từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24 về hoạt động kinh doanh vàng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 10/10.

Theo đó, trước ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Việc phân bổ hạn mức được tiến hành theo các tiêu chí cụ thể như quy mô vốn điều lệ, tình hình thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu trong quá khứ (nếu có) cũng như nhu cầu thực tế của từng đơn vị.

Các đơn vị muốn tham gia sản xuất vàng miếng phải nộp hồ sơ gồm: đơn đề nghị, tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy trình sản xuất nội bộ và báo cáo khắc phục sau thanh tra (nếu có). NHNN sẽ xem xét, cấp hoặc từ chối giấy phép trong vòng 5 ngày làm việc, kèm theo lý do cụ thể.