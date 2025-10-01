"Lỳ đòn" suốt 8 năm với một thứ, người chơi Vietlott vừa "ẵm" hơn 6 tỷ đồng

8 năm theo đuổi bộ số đến khi trúng 2 tỷ Vietlott

Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam ( Vietlott ) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 cho khách hàng N.T.M. Giải thưởng thuộc kỳ quay số mở thưởng (QSMT) 01243 ngày 16/09/2025, với giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Tấm vé số may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số 169 Đình Đông, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Anh N.T.M chia sẻ anh đã duy trì thói quen mua xổ số Vietlott định kỳ 2 vé mỗi ngày từ năm 2017. Sau 8 năm kiên trì theo đuổi bộ số của mình, anh đã nhận được phần thưởng giá trị này.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, anh M. chính thức trở thành tỷ phú mới của Vietlott.

Vietlott trao thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 cho khách hàng N.T.M.

Lịch sử Vietlott đã ghi nhận nhiều câu chuyện về những người chơi vé số cực kỳ kiên trì với 1 bộ số duy nhất.

Chủ nhân giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 25,5 tỷ đồng (trúng vào kỳ QSMT #01383 ngày 23/7/2025) là một ví dụ. Đó là ông C. (tại Hà Nội), ông kiên trì "nuôi" một dãy số cố định suốt 11 năm.

Khi Vietlott bắt đầu ra mắt loại hình Mega 6/45, ông đã ghi dãy số cố định: 24 – 26 – 29 – 32 – 37 – 44 này và trúng giải.

Hồi cuối tháng 9/2024, Vietlott cũng xác định được chủ nhân giải Jackpot 2 trị giá 2,2 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng thứ #01090 sản phẩm Power 6/55. Khách hàng may mắn là anh V.V.Đ chủ thuê bao Viettel 097836xxxx (ĐKDT tại Quảng Ninh).

Vị khách này cho biết, anh mua vé số qua Vietlott SMS. Anh đã kiên trì với dãy số là ngày tháng năm sinh của bản thân, vợ và con trai và mua vé nhiều kỳ liên tiếp cho đến khi may mắn mỉm cười với anh.

"Nuôi số" Vietlott

"Nuôi số" thường được áp dụng cho các sản phẩm Jackpot lớn và quay thưởng định kỳ như Mega 6/45 và Power 6/55, nhưng cũng có thể được người chơi dùng cho Lotto 5/35 hoặc Max 3D, Keno..

Người chơi tin rằng bộ số đó (thường là ngày sinh, ngày kỷ niệm, hoặc con số may mắn cá nhân) sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Đối với một số người, việc này cũng giúp họ đơn giản hóa việc chọn số, không cần phải nghĩ ra bộ số mới cho mỗi lần mua vé.

Có rất nhiều hình thức chọn số Vietlott như mua bao số cố định (ví dụ: Bao 8) qua nhiều kỳ để tăng xác suất trúng giải hoặc mua qua tính năng "thần tài" để được chọn số ngẫu nhiên. Bất kỳ cách chọn số, nuôi số nào cũng cần đảm bảo đúng các quy định của Vietlott.

Vietlott có quy định về việc chọn số cho các sản phẩm như Power 6/55, Mega 6/45, Lotto...

Đối với Power 6/55 và Mega 6/45 : Người chơi chọn 6 số trong một tập hợp số nhất định.

Mega 6/45: Chọn 6 số từ 01 đến 45.

Power 6/55: Chọn 6 số từ 01 đến 55.

Đối với Lotto 5/35: Đây là sản phẩm có 2 phần chọn số riêng biệt:

Chọn 5 số chính từ 01 đến 35. Chọn 1 số đặc biệt từ 01 đến 12. Một bộ số dự thưởng hợp lệ phải có đủ 5 số chính và 1 số đặc biệt.

Có thể chơi bao số chính (chọn nhiều hơn 5 số) hoặc bao số đặc biệt (chọn nhiều hơn 1 số đặc biệt) để tạo ra nhiều tổ hợp hơn.

Đối với Max 3D/3D+ và Max 3D Pro: Người chơi chọn các số có 3 chữ số hoặc kết hợp nhiều bộ 3 chữ số.

Max 3D/3D+: Chọn một bộ số có 3 chữ số (từ 000 đến 999). Max 3D Pro: Chọn hai bộ số có 3 chữ số (từ 000 đến 999) cho hai cột A và B.

Đối với Keno : Đây là hình thức có cách chơi khác biệt:

Chọn từ 01 đến 10 số trong tập hợp 80 số (từ 01 đến 80). Bạn không bắt buộc phải chọn số lượng cố định; bạn có thể chọn bất kỳ số lượng nào từ 1 đến 10.

Các phương thức chọn số hợp lệ của Vietlott

Vietlott chấp nhận ba phương thức chọn số chính:

Tự chọn : Người chơi tự mình đánh dấu các con số trên phiếu chọn số (hoặc nhập trên Vietlott SMS).

Máy chọn (Quick Pick) : Hệ thống máy tính sẽ tự động chọn ngẫu nhiên một bộ số cho người chơi.

Bao số : Người chơi chọn nhiều hơn số lượng số quy định (ví dụ: chọn 7 số thay vì 6 số trong Mega 6/45), hệ thống sẽ tự động tạo ra tất cả các tổ hợp 6 số có thể có từ 7 số đã chọn.

Bộ số người chơi chọn phải nằm trong tập hợp số cho phép của từng sản phẩm và không được có số trùng lặp trong phần chọn số chính (đối với Mega, Power, Lotto).

Hiện tại, giải Jackpot 1 Power 6/55 đang tiếp tục tích lũy và đã vượt mốc 170 tỷ đồng , người chơi có thể mua vé tại các điểm bán hàng hoặc qua kênh Vietlott SMS.