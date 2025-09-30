Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay ngân hàng lớn nhất tại quốc gia 1,4 tỷ người

VinFast Auto đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), ngân hàng lớn nhất tại quốc gia này, nhằm cung cấp giải pháp tài trợ vốn lưu kho cho hệ thống đại lý độc quyền của mình.

Theo thỏa thuận, SBI sẽ cung cấp nguồn vốn cho hệ thống đại lý độc quyền của VinFast với các điều kiện ưu đãi. Gói hỗ trợ này mang lại nhiều lợi ích cho đại lý như lãi suất hấp dẫn, phương án trả nợ linh hoạt cùng các giải pháp tín dụng chuyên biệt.

Hợp tác này cho phép VinFast tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp và nền tảng số của SBI để tiếp cận khách hàng ở cả các đô thị lớn lẫn thị trường mới nổi. Đây cũng là bước đi quan trọng trong mục tiêu dài hạn của VinFast, thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh tại Ấn Độ - một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Phạm Sanh Châu - Tổng Giám đốc VinFast châu Á, ông Anindya Sunder Paul - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, và ông Debasis Mohanty - Tổng Giám đốc Khối SME & SCF.

ng Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á và ông Anindya Sunder Paul, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, tại buổi lễ ký kết.

Về Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), đây là ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với lịch sử hơn 200 năm hình thành và phát triển. Ngân hàng chiếm 25% thị phần tín dụng và tiền gửi toàn quốc. SBI hiện xếp thứ 47 trong số các ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản và giữ vị trí 178 trong danh sách Fortune Global 500 năm 2024, đồng thời là ngân hàng Ấn Độ duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Về VinFast (NASDAQ: VFS), công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) với sứ mệnh giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Danh mục sản phẩm hiện tại của VinFast bao gồm dải SUV điện đa dạng, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện.

VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Gần đây, VinFast đã ra mắt các mẫu xe điện cao cấp VF 6 và VF 7 tại thị trường Ấn Độ, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (CBI) - nhằm cung cấp các gói tài chính cho khách hàng mua xe. Theo thỏa thuận, đại diện của CBI sẽ có mặt tại tất cả showroom VinFast để trực tiếp hỗ trợ, giúp việc sở hữu xe điện thuận lợi hơn cho nhiều khách hàng tại Ấn Độ.

CBI là ngân hàng thương mại đầu tiên do người Ấn sở hữu và quản lý hoàn toàn, được biết đến như một "Ngân hàng Thuần Ấn". Tính đến ngày 30/6/2025, ngân hàng có 4.552 chi nhánh, 4.115 ATM và hơn 12.300 điểm BC, với sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực nông thôn và bán đô thị. Tổng tài sản kinh doanh đạt 704.485 tỷ rupee, với số dư tiền gửi 428.890 tỷ rupee, dư nợ cho vay 275.595 tỷ rupee và tỷ lệ CASA đạt 46,88%.

Hợp tác với 2 ngân hàng lớn cho phép VinFast tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp và nền tảng số của đối tác để tiếp cận khách hàng ở cả các đô thị lớn lẫn thị trường mới nổi.