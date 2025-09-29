Sau những đơn hàng lớn về UAV hạng nặng, bán dẫn... CT Group đang tăng tốc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ và nhân lực, thể hiện qua các thỏa thuận với các đại học hàng đầu châu Á.

Hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Thông tin mới nhất từ CT Group cho biết, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ hợp tác công nghệ với Đại học Quốc gia Singapore (NUS) – đại học xếp số 8 toàn cầu và số 1 châu Á theo QS World University Rankings 2024.

Cụ thể hóa chương trình hợp tác, hơn 70 sinh viên xuất sắc của NUS và 6 nhân viên đã đến CT Group vào ngày 23/9 để tham quan và tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp. Đây là những sinh viên ưu tú, thường là mục tiêu tuyển dụng của các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Alibaba, và các viện nghiên cứu uy tín.

Tại đây, sinh viên NUS đã tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn, đặc biệt là tại CT Innovation Hub 4.0. Đây là trung tâm đổi mới sáng tạo khác biệt, vận hành trên nền tảng Web3, AI và Blockchain, cho phép số hóa và thương mại hóa ý tưởng nhanh chóng.

Đoàn sinh viên được giới thiệu về thành quả nghiên cứu và sản phẩm công nghệ Việt Nam trong 9 ngành công nghệ lõi trọng điểm: Bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Máy bay không người lái, Tiền số xanh, Sàn tín chỉ Carbon, Nhà xếp không phát thải, Ô-tô điện - Tàu điện, Máy tính lượng tử, Năng lượng mới, Gene và Tế bào.

Ngoài ra, sinh viên còn được tìm hiểu về môi trường làm việc và phúc lợi tại Tập đoàn thông qua mô hình Tam Tiên, bao gồm: Future Zone (Không gian làm việc sáu sao), chính sách phúc lợi 360 độ, và Agentic AI (Trợ lý trí tuệ nhân tạo). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại này đã thu hút nhiều sinh viên NUS bày tỏ mong muốn được quay lại Việt Nam làm việc.

Mở rộng kết nối nhân lực bán dẫn

Ký kết hợp tác 3 bên giữa ông Hsien Wen Chu – CEO Quỹ Từ thiện Chen Yung Việt Nam, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group và GS. Chi-Jen Chen - Hiệu trưởng NUK (từ trái qua)

Cùng ngày 23/9, CT Group tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân (MUST) Đài Loan (Trung Quốc), một trường có chương trình Tiến sĩ Bán dẫn đầu tiên được Bộ Giáo dục Đài Loan phê duyệt, cũng là ngôi trường có hơn 1.700 sinh viên Việt Nam đang học tập.

Trước đó một ngày (22/9), CT Group cũng đã hợp tác với Đại học Quốc lập Cao Hùng (NUK) – ngôi trường có quan hệ chặt chẽ với TSMC trong đào tạo nhân lực cấp cao cho ngành bán dẫn.

Đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao rõ ràng là một chiến lược trọng tâm của CT Group.

Gần đây, CT Group và Đại học Cần Thơ (CTU) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược, trong đó, có hợp tác đào tạo phi công máy bay không người lái ứng dụng trực tiếp vào nông nghiệp thông minh tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thành lập trung tâm UAV - robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công máy bay không người lái (UAV); hợp tác đào tạo về đóng gói tiên tiến ngành bán dẫn. Hợp tác triển khai công nghệ cao liên quan đến tín chỉ carbon và các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Giám đốc điều hành CT Semiconductor và đại diện Đại học Cần Thơ ký kết dự án Hợp tác đào tạo về đóng gói tiên tiến ngành bán dẫn

CT Group thành lập năm 1992, khởi đầu từ thương mại, sản xuất, bất động sản, trước khi mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao. Hồi tháng 8, CT Group ký biên bản ghi nhớ xuất khẩu 5.000 UAV hạng nặng sang Hàn Quốc, với tải trọng từ 60 đến 300 kg, do Airbility thiết kế, CT UAV sản xuất.

Các UAV của doanh nghiệp Việt đang trong quá trình bay thử nghiệm cho đến khi đủ giờ bay theo quy định để được cấp phép, bàn giao chính thức cho phía Hàn Quốc.

Doanh nghiệp cho biết đã nghiên cứu UAV từ năm 2016, có 5 nhà máy UAV và đang chuẩn bị xây dựng Trung tâm không gian tại TP HCM.

Song song đó, CT Group cũng cho biết có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc.

Quy mô ngành bán dẫn tại Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu 25 tỷ USD/năm vào năm 2030, tăng lên 50 tỷ USD giai đoạn 2030-2040 và đạt 100 tỷ USD giai đoạn 2040-2050. Báo cáo về nền kinh tế AI 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản công bố tháng 6 vừa qua cho thấy, quy mô thị trường AI của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 750 triệu USD , tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 15-18%, cao hơn mức trung bình toàn cầu (~12%). Báo cáo Nền kinh tế AI 2025 đưa ra là dự báo quy mô nền kinh tế AI của nước ta có thể đạt 120-130 tỷ USD vào năm 2040.







