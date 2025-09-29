Đề xuất từng bước dừng khai thác chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo Cục Hàng không, việc lựa chọn phương án phân chia khai thác giữa 2 sân bay này là một quyết định phức tạp, cần được đánh giá kỹ lưỡng và phải có sự đồng thuận từ các cơ quan quản lý, hãng hàng không và cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không đề xuất lộ trình phân chia chuyến bay giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất theo 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1 (2025-2030), 2 sân bay cùng khai thác chuyến bay quốc tế nhưng Long Thành sẽ từng bước giữ vai trò chủ đạo.

Cục Hàng không xác định các đường bay quốc tế mới, các chuyến bay tăng tần suất đến TPHCM và các hãng lần đầu khai thác sẽ không được cấp phép ở Tân Sơn Nhất mà phải chuyển sang Long Thành.

Tiến trình chuyển đổi được thực hiện từng bước, bắt đầu từ mùa hè 2026 với việc khuyến khích các hãng bay chuyển đường bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương sang Long Thành. Sau đó, các chặng bay Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á... cũng lần lượt được chuyển sang sân bay mới.

Từ năm 2028 đến 2030 (cuối giai đoạn 1), hầu hết chuyến bay quốc tế sẽ khai thác tại Long Thành, riêng các đường bay ngắn (dưới 1.000km) của hãng hàng không Việt Nam vẫn được duy trì ở Tân Sơn Nhất.

Đối với việc phục vụ khách nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đảm nhận vai trò chính, trong khi Long Thành chỉ khai thác một phần theo nhu cầu.

Sang giai đoạn 2 (sau năm 2030), khi hệ thống đường bộ, đường sắt kết nối vùng hoàn thiện, toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ được chuyển sang sân bay Long Thành. Tân Sơn Nhất chỉ còn phục vụ khách nội địa và một số chuyến bay quốc tế thuê chuyến, không thường lệ.

Trước đó, giữa tháng 8, có đề xuất hai phương án: Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành và phân chia khai thác giữa hai sân bay theo đặc thù cự ly.

Khi đó, Cục Hàng không Việt Nam nhất trí cao phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay quốc tế Long Thành nhằm bảo đảm thuận tiện trong tổ chức quản lý, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực.

Các hãng hàng không quốc tế cũng đồng thuận với phương án chuyển 100% chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành để đảm bảo hiệu quả trong quản lý khai thác và tối ưu hóa nguồn lực.