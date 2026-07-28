Nóng: Điện Máy Xanh được chấp thuận lên sàn chứng khoán, vốn hóa hơn 101.000 tỷ đồng

Với mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp bán lẻ thuộc hệ sinh thái Thế Giới Di Động có thể bước lên sàn HoSE với quy mô vốn hóa lớn hơn 101.000 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh.

Theo quyết định ký ngày 27/7, Điện Máy Xanh được niêm yết 1.267.722.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết tính theo mệnh giá đạt hơn 12.677 tỷ đồng, tương ứng vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp.

Ngày giao dịch đầu tiên chưa được công bố. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Điện Máy Xanh trước đó dự kiến cổ phiếu có thể chính thức giao dịch trên HoSE vào đầu tháng 8/2026.

Doanh nghiệp đã thông qua mức giá tham chiếu cho phiên chào sàn là 80.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng. Nếu giữ mức giá này, vốn hóa của Điện Máy Xanh khi lên sàn sẽ đạt khoảng 101.400 tỷ đồng.

Quy mô trên đưa Điện Máy Xanh vào nhóm doanh nghiệp vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Mức định giá này cũng cao hơn vốn hóa hiện tại của công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Hoàn tất thương vụ IPO hơn 13.000 tỷ đồng

Trước khi được chấp thuận niêm yết, Điện Máy Xanh đã hoàn tất đợt IPO với khoảng 93% lượng cổ phiếu chào bán được đăng ký mua.

Theo thông tin công bố trước đó, doanh nghiệp phân phối thành công hơn 166 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 13.300 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Điện Máy Xanh tăng lên hơn 12.677 tỷ đồng.

Thương vụ thu hút sự tham gia của khoảng 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Phần lớn lượng cổ phiếu phân phối thuộc về nhóm nhà đầu tư tổ chức, trong đó khối ngoại chiếm tỷ trọng đáng kể.

Sau IPO, Thế Giới Di Động vẫn là cổ đông chi phối Điện Máy Xanh. Việc đưa công ty con lên sàn được kỳ vọng giúp thị trường định giá riêng mảng bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị công nghệ trong hệ sinh thái MWG.

Trước thềm IPO, không ít nhà đầu tư đặt câu hỏi nên nắm giữ cổ phiếu Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh khi cả hai doanh nghiệp cùng hiện diện trên sàn chứng khoán.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh, cho rằng mỗi doanh nghiệp có vai trò và câu chuyện tăng trưởng riêng. Vì vậy, lựa chọn đầu tư phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng của từng nhà đầu tư.

Mục tiêu lãi 7.350 tỷ đồng năm nay

Điện Máy Xanh hiện quản lý các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị Apple chính hãng. Ngoài hoạt động bán lẻ cốt lõi, doanh nghiệp còn mở rộng nguồn thu từ dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt thiết bị.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 122.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.350 tỷ đồng. Đến năm 2030, hai chỉ tiêu này được kỳ vọng lần lượt đạt 182.000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu gần 65.300 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo cho biết các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị Apple chính hãng đều đạt tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù doanh nghiệp không mở mới đáng kể số lượng cửa hàng.