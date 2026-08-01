Nóng: Bamboo Airways thông báo dừng chuyến của 1 chặng bay từ hôm nay - 1/8

Đây là thông tin quan trọng các hành khách của Bamboo Airways cần lưu ý.

Trong văn bản đề ngày 30/7/2026 gửi các đối tác, Bamboo Airways thông báo không thể tiếp tục vận hành chuỗi chuyến bay thuê chuyến trên đường bay Hà Nội – Lệ Giang, ký hiệu HAN–LJG, kể từ ngày 1/8.

Hãng cho biết quyết định được đưa ra do điều chỉnh kế hoạch khai thác. Bamboo Airways đã phối hợp với các bên liên quan, đồng thời cân nhắc nhiều phương án nhằm duy trì hoạt động của chuỗi chuyến bay này. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình thực tế, hãng phải quyết định dừng khai thác.

Bamboo Airways gửi lời xin lỗi vì việc điều chỉnh có thể ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của đối tác cũng như lịch trình của hành khách.

Thông báo của Bamboo Airways đến các đại lý

Thông báo trên áp dụng đối với chuỗi chuyến bay thuê chuyến, hay còn gọi là chuyến charter, do Bamboo Airways thực hiện trên chặng Hà Nội – Lệ Giang. Điều này không đồng nghĩa sân bay Lệ Giang ngừng tiếp nhận khách Việt Nam hoặc toàn bộ các hãng hàng không đều dừng kết nối tới điểm đến này.

Chuyến charter thường được hãng hàng không phối hợp với doanh nghiệp lữ hành tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Phần lớn số chỗ được phân phối qua đại lý hoặc bán kèm tour trọn gói, thay vì mở bán rộng rãi và liên tục như các chuyến bay thường lệ.

Bamboo Airways từng thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên từ Hà Nội tới sân bay Lệ Giang Tam Nghĩa vào ngày 30/7/2023. Theo VietnamPlus, hãng khi đó dự kiến khai thác ba chuyến khứ hồi mỗi tuần và là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên vận hành chuyến charter thẳng giữa hai thành phố.

Ảnh FLC Group

Người đã mua vé hoặc đặt tour cần làm gì?

Theo văn bản của Bamboo Airways, những hành khách đã được xác nhận chỗ trên các chuyến bay bị ảnh hưởng cần liên hệ với đại lý nơi mua vé để nhận thông tin chi tiết.

Khách đã mua tour nên chủ động làm việc với công ty lữ hành, yêu cầu thông báo rõ một trong các phương án: đổi ngày khởi hành, chuyển sang chuyến bay khác, thay đổi sân bay xuất phát hoặc hoàn lại tiền nếu chương trình không thể tiếp tục.

Trước đó, ngày 28/7, Bamboo Airways cũng đăng thông báo trên website chính thức, xin lỗi những hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng do hãng điều chỉnh khai thác. Bamboo Airways cho biết sẽ tiến hành hoàn vé, tiếp nhận yêu cầu theo thứ tự đăng ký và cảnh báo thời gian xử lý có thể kéo dài hơn thông thường do số lượng hồ sơ tăng cao.

Theo hướng dẫn hoàn vé của hãng, khách mua vé qua đại lý hoặc kênh trung gian phải liên hệ nơi xuất vé ban đầu. Với vé mua trực tiếp qua website, ứng dụng hoặc phòng vé Bamboo Airways, thời gian xử lý hoàn vào eVoucher dự kiến từ 7–14 ngày làm việc; trường hợp gửi yêu cầu hoàn tiền qua email có thể mất tới 90 ngày làm việc kể từ khi hãng nhận đủ thông tin hợp lệ.

Thông báo được đăng vào ngày 28/7 của Bamboo Airways

Hành khách nên chuẩn bị mã đặt chỗ, số vé, hợp đồng tour, chứng từ thanh toán và thông báo thay đổi chuyến bay. Không nên tự hủy chỗ trước khi được đơn vị xuất vé xác nhận chính sách, bởi thao tác hủy chủ động có thể ảnh hưởng tới điều kiện hoàn tiền.

Đồng thời, khách cần cảnh giác với các tài khoản giả danh nhân viên hãng hoặc đại lý hỗ trợ hoàn vé. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP và không chuyển thêm phí vào tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc.

Vẫn muốn tới Lệ Giang, du khách còn những lựa chọn nào?

Khách muốn khởi hành từ Hà Nội có thể tìm các hành trình nối chuyến tại một thành phố của Trung Quốc trước khi bay tiếp tới Lệ Giang. Khi đặt vé, nên ưu tiên toàn bộ hành trình nằm trên cùng một mã đặt chỗ để được hỗ trợ tốt hơn nếu chuyến đầu chậm hoặc phát sinh thay đổi.

Một phương án khác dành cho khách miền Bắc là di chuyển từ Hà Nội tới sân bay Cát Bi, Hải Phòng, sau đó tham khảo các chương trình charter Hải Phòng – Lệ Giang. Website chính thức của Lucky Air hiện có nội dung về điều kiện vé áp dụng trên chặng Lệ Giang – Hải Phòng, trong khi một số doanh nghiệp lữ hành đang phân phối tour sử dụng chuyến bay của hãng này. Tuy nhiên, lịch charter có thể thay đổi nên hành khách cần xác nhận lại số hiệu chuyến, ngày giờ bay và chính sách hoàn tiền trước khi thanh toán.

Ảnh Du lịch Đại Việt

Với những dịch vụ như khách sạn, vé tàu hoặc tour nội địa Trung Quốc, du khách nên ưu tiên sản phẩm được phép hoàn, đổi. Đây là cách hạn chế thiệt hại trong trường hợp chuyến charter tiếp tục được điều chỉnh sát ngày khởi hành.