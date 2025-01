Nơi Xuân Son điều trị có gì đặc biệt?

Xuân Son gặp chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tối 5/1, khiến anh phải dừng thi đấu và chuyển đến một bệnh viện ở Thái Lan ngay lập tức. Tại bệnh viện, nam tiền đạo được chẩn đoán gãy xương mác và xương chày. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thảo luận cùng các bác sĩ và quyết định đưa tiền đạo tuyển Việt Nam về nước điều trị, VFF cho biết.

Tại Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Xuân Son sẽ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Theo một nguồn tin, nam tiền đạo sẽ được tiếp nhận tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao của bệnh viện.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son sẽ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. (Ảnh minh họa).

Theo website bệnh viện Vinmec, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao là chuyên khoa chuyên điều trị các chấn thương và tình trạng bệnh liên quan đến hệ thống cơ xương khớp và dây chằng.

“Trung tâm áp dụng các công nghệ hiện đại vào điều trị như công nghệ tái tạo hình ảnh 3D và in 3D xương, khớp nhân tạo, công nghệ trợ cụ cá thể hóa được chế tạo và in 3D, công nghệ chế tạo và ứng dụng xương khớp nhân tạo bằng các vật liệu mới, kỹ thuật phẫu thuật chính xác bằng robot”, bệnh viện Vinmec cho biết.

“Song hành cùng công nghệ là quy trình chăm sóc toàn diện, hướng tới tiêu chí giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi với chất lượng cuộc sống sau mổ đạt mức tối ưu”.

Trang thiết bị tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. (Ảnh: Website bệnh viện).

Tháng 4 năm nay, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao chính thức đạt chứng nhận Trung tâm Y học thể thao xuất sắc châu Á.

Đặc biệt, trung tâm là nơi hội tụ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao, ví dụ như:

- GS.TS Trần Trung Dũng, hiện là Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao; nguyên là PGĐ, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, BVĐK Xanh Pôn.

- BSCKII Nguyễn Trần Quang Sáng, Trưởng khoa Phẫu thuật u xương và phần mềm của trung tâm, nguyên là Phẫu thuật viên, BV K3 Tân Triều.

- TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng khoa Phẫu thuật chi trên của trung tâm, nguyên là Giảng viên bộ môn Chấn thương chỉnh hình – Trường Đại học Y dược – Đại học QG Hà Nội.

Về cơ sở vật chất, Vinmec cho biết Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao có hệ thống chẩn đoán hình ảnh cao cấp, ví dụ như máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính 512 dãy, máy chụp PET-CT và máy xạ hình xương với phạm vi quét sàng lọc bệnh lý ác tính trên phạm vi toàn bộ cơ thể.

Vinmec cho biết Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao có hệ thống chẩn đoán hình ảnh cao cấp. (Ảnh: Website bệnh viện).

Khu phẫu thuật của trung tâm có phòng mổ Hybrid với hệ thống tương tác hỗ trợ trực quan đa màn hình kết nối, robot định vị tạo hình ảnh phẫu thuật 3 chiều thời gian thực, hỗ trợ mọi thao tác yêu cầu độ chính xác cao ngay trong mổ. Ngoài ra, khu phẫu thuật còn sở hữu dàn phẫu thuật nội soi khớp đạt chuẩn chất lượng 4K.

Xuân Son dự kiến sẽ ở lại trung tâm điều trị nội trú sau phẫu thuật. Khu điều trị nội trú của trung tâm có hệ thống phòng bệnh cùng các phòng phụ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế về chăm sóc an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân. “Các phòng điều trị đều đạt tiêu chuẩn an toàn về phòng tránh ngã, sử dụng thuốc hiệu quả, đảm bảo môi trường hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp, và sự riêng tư, thoải mái trong quá trình lưu trú, sẽ giúp bệnh nhân an tâm và nhanh chóng phục hồi”, bệnh viện Vinmec cho biết.

Bệnh nhân tập phục hồi chức năng tại trung tâm. (Ảnh: Website bệnh viện)

Bệnh nhân được tập phục hồi chức năng theo chương trình cá thể hóa. (Ảnh: Website bệnh viện Vinmec)

Với phục hồi chức năng, các phòng tập ở đây có hệ thống tập luyện được cá thể hóa theo từng bệnh nhân. “Đội ngũ kỹ thuật viên đông đảo, chuyên nghiệp, tận tâm đáp ứng tiêu chuẩn hỗ trợ, tập luyện cho các bệnh nhân ở mức độ khắt khe, toàn diện. Qua đó giúp quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi, an toàn, nhẹ nhàng và nhanh chóng”, bệnh viện Vinmec giới thiệu.