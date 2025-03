Loại cây Trung Quốc được trồng tại Việt Nam, có cực nhiều công dụng, chẳng trách được ví như ‘vàng’

Kỳ Hải Nam là loại cây có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện nay đang được trồng tại Việt Nam. Đây là loại cây gỗ quý, có giá trị kinh tế cao. Kỳ Hải Nam trồng tại Việt Nam được đánh giá phát triển tốt và đem lại tiềm năng kinh tế cao.

Nhà khoa học Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho biết, giá trị lớn nhất của Kỳ Hải Nam là tạo trầm trong thân cây. Cây Kỳ Hải Nam ban đầu không có mùi thơm, thịt gỗ có màu trắng, sau khi cây nhiễm một loại nấm Phaeoacremonium, chúng sẽ sản sinh ra một loại nhựa giúp phòng vệ trước loại nấm này, nhựa thơm này dần dần được hình thành từ trong tâm gỗ, tạo ra trầm Kỳ Nam.

Kỳ Nam sẽ có mùi thơm, có màu nâu vàng, màu đen và chứa rất nhiều tinh dầu thơm.

Theo ông Sáng, cây Kỳ Hải Nam trong tự nhiên được rất nhiều người săn tìm, chúng hầu như cạn kiệt. Hiện nay, để khai thác Kỳ Nam tốt mà không gây ảnh hưởng đến những cây mẹ, người ta đã áp dụng phương pháp cấy ghép cành từ cây Kỳ Hải Nam mẹ.

Kỳ Hải Nam có giá trị rất lớn nên đã được rất nhiều người đầu tư. Hiện, cây được trồng nhiều nơi tại Việt Nam để khai thác trầm. Một cây Kỳ Hải Nam ghép trồng sẽ mất từ 7-10 năm để thu hoạch.

Kỳ Nam. (Ảnh minh hoạ)

Công dụng của Kỳ Nam

Từ xa xưa ở Trung Quốc, trầm hương là một trong những cống phẩm quý giá trong hoàng cung và một loại trầm hương đặc biệt được gọi là Kỳ Nam. Kỳ Nam có giá trị lớn hơn cả vàng thời bấy giờ, ông Sáng cho hay.

Ông Sáng chia sẻ thêm, Kỳ Nam là một nguyên liệu quý giá vì phải trải qua nhiều năm trồng và chăm sóc, cây mới có thể hình thành và tạo trầm hương. Chúng có mùi hương rất thơm và dịu, khi ngửi vào thường mang lại cảm giác thư giãn. Kỳ Nam đắt đỏ, được ví như "vàng" và chuyên được sử dụng trong ngành sản xuất nước hoa.

Trong y học cổ truyền, Kỳ Nam thường được sử dụng để thư giãn tinh thần, làm giảm căng thẳng và lo âu. Mặc dù Kỳ Nam chưa được ứng dụng nhiều trong y học nhưng chúng có rất nhiều tiềm năng trong tương lai.

Ông Sáng cho hay, một lý do khác khiến Kỳ Nam có giá đắt đỏ là vì nó mang ý nghĩa phong thủy và tâm linh đặc biệt với người đạo giáo. Theo quan niệm của người xưa thì Kỳ Nam có tác dụng mang đến nhiều tài lộc, may mắn và năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tránh những điều xui xẻo. Do đó, Kỳ Nam được làm thành vòng đeo tay hoặc chạm khắc thành tượng phật tinh xảo để mang bên người.

Kỳ Nam cũng được dùng để làm nhang, làm hương trong các nghi lễ, phong tục tôn giáo và thờ cúng.

Ông Sáng cho biết khi sử dụng Kỳ Nam, người dân cần bảo quản trong những chiếc hộp kín hoặc lọ chai, túi bóng và bọc cẩn thận, để ở những nơi khô ráo thoáng mát, ít bụi bẩn.

Người dân không nên để Kỳ Nam hoặc sản phầm làm từ Kỳ Nam dưới ánh nắng mặt trời vì ánh nắng mặt trời có thể làm giảm độ bền của sản phẩm, khiến chúng bị phai màu và giảm mùi hương ban đầu.

Ngoài ra, mọi người cũng không nên để các sản phẩm làm từ Kỳ Nam tiếp xúc thường xuyên với nước hoặc nơi có độ ẩm cao vì điều này có thể làm giảm chất lượng của Kỳ Nam.