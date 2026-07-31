Nỗi đau của NSƯT Bảo Quốc suốt 48 năm: "Ngày chị ra đi, với em là mất tất cả"

Tâm sự của nghệ sĩ Bảo Quốc khiến nhiều người rơi lệ.

Dù đã gần nửa thế kỷ kể từ ngày NSƯT Thanh Nga qua đời, nỗi nhớ và sự tiếc thương trong lòng những người thân vẫn chưa bao giờ vơi. Nhân dịp 31/7 - ngày sinh của nữ nghệ sĩ huyền thoại, NSƯT Bảo Quốc đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động về người chị mà ông luôn kính yêu.

Trên trang cá nhân, NSƯT Bảo Quốc viết: "Nhớ chị ba Thanh Nga của em. Hôm nay 31/7 là ngày sinh của chị, dù chị đã mất rất lâu nhưng gia đình luôn nhớ thương không nguôi.

NSƯT Bảo Quốc và chị gái Thanh Nga

Lần đầu tiên em bước lên sân khấu, chị là người đánh phấn, thoa son và luôn chăm sóc cho em. Em nhớ khi ấy em mới 10 tuổi… và chị em mình cùng nhau hàng đêm trên sân khấu nhà 'Thanh Minh Thanh Nga', vui buồn luôn có nhau trong từng vai Hoa Mộc Lan, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa… Kỷ niệm nhiều lắm chị ba ơi…

Cho đến ngày chị ra đi, một sự mất mát cho mọi người nhưng với em là mất tất cả… Một người chị trong gia đình, một người đồng nghiệp tài năng tuyệt vời."

Những lời tâm sự chứa đựng nỗi đau kéo dài suốt nhiều thập kỷ khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào. Đây cũng không phải lần đầu NSƯT Bảo Quốc bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho người chị quá cố. Nhiều năm qua, dù sinh sống tại Mỹ, ông vẫn đều đặn tổ chức giỗ Thanh Nga và cùng gia đình, bạn bè nghệ sĩ tưởng nhớ nữ nghệ sĩ tài hoa.

Nghệ sĩ Bảo Quốc khẳng định cố nghệ sĩ Thanh Nga có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của ông

NSƯT Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là con trai của nghệ sĩ Năm Nghĩa và bà bầu Thơ, thuộc gia tộc cải lương Thanh Minh - Thanh Nga lừng danh. Ban đầu theo nghiệp cải lương, sau này ông chuyển sang diễn hài và trở thành một trong những danh hài được yêu mến nhất của sân khấu Việt Nam.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, Bảo Quốc luôn khẳng định Thanh Nga có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của mình. Ông từng chia sẻ rằng chính nhờ tài năng và tên tuổi của chị gái mà dòng tộc Thanh Minh - Thanh Nga càng rạng danh trong làng cải lương.

NSƯT Thanh Nga được mệnh danh là "nữ hoàng sân khấu cải lương", ghi dấu ấn với hàng loạt vở diễn kinh điển như Tiếng trống Mê Linh , Bên cầu dệt lụa , Hoa Mộc Lan ... Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất và giọng ca, bà còn được xem là biểu tượng nhan sắc của sân khấu cải lương Việt Nam một thời. Sự ra đi đột ngột của Thanh Nga năm 1978 đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho giới nghệ sĩ và đông đảo công chúng.

Nghệ sĩ Thanh Nga là "nữ hoàng sân khấu" huyền thoại

Đến hôm nay, mỗi dịp sinh nhật hay ngày giỗ của Thanh Nga, những lời tưởng nhớ của NSƯT Bảo Quốc vẫn khiến nhiều người xúc động. Với ông, Thanh Nga không chỉ là một ngôi sao lớn của sân khấu, mà còn là người chị đã dìu dắt, yêu thương từ những ngày đầu bước lên ánh đèn.