Nổ liên hoàn! "Mục tiêu mật" của Kiev trúng 14 đòn tập kích, ông Zelensky về nước khẩn - Hé lộ thay đổi lớn của ông Putin

Tất cả bắt đầu lúc 10h33, loạt vụ nổ liên hoàn được ghi nhận tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẩn cấp trở về thủ đô Kiev từ Ireland.

"Mục tiêu bí mật" tại Ukraine bị đánh trúng

TST của Nga ngày 2/7 đưa tin, sau đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Kiev, trọng tâm các đòn tấn công của quân đội Nga đã chuyển về khu vực gần tiền tuyến.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, một loạt vụ nổ bắt đầu từ 10 giờ 33 phút. Tổng cộng 14 đòn tấn công được ghi nhận nhằm vào "một mục tiêu bí mật" có liên quan đến Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông Sergey Lebedev, tác giả kênh Telegram "Lokhmaty Z Nikolaev", nhận định đây có thể là một căn cứ của quân đội Ukraine.

Thông tin về việc UAV Geran tấn công căn cứ của Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 55 thuộc quân đội Ukraine cũng được đề cập.

Theo ông Lebedev, việc ghi nhận tới 14 đợt tấn công cho thấy quân đội Nga có thể đã nhắm vào mạng lưới các cơ sở liên kết với nhau.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Aljazeera

Zaporizhzhia giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hậu cần cho lực lượng Ukraine trên các hướng Orikhiv và Huliaipole. Vì vậy, các cơ sở sửa chữa, kho chứa, nhà chứa thiết bị và mạng lưới tiếp tế cho pháo binh tại đây liên tiếp trở thành mục tiêu.

Ông Lebedev cho rằng Zaporizhzhia trước mắt vẫn sẽ là một trong những hướng trọng điểm. Kết quả các đòn đánh nhằm vào căn cứ của Lữ đoàn Pháo binh số 55, các kho hàng và hạ tầng sửa chữa có thể tiếp tục được đánh giá.

Không chỉ Zaporizhzhia, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận các cuộc tập kích.

Sau đòn đánh vào Kiev, quân đội Nga tiếp tục tấn công Lozova theo từng đợt. Đây là khu vực có tuyến đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị tới Donbass.

Tại tỉnh Mykolaiv, các kho chứa UAV, trạm nhiên liệu, phương tiện quân sự và một số khu vực ven biển bị phong tỏa được cho là đã trở thành mục tiêu. Tại Dnipropetrovsk, các xe bồn chở nhiên liệu của Ukraine cũng bị tấn công.

Các đòn đánh nhằm vào cầu tiếp tục xuất hiện trong khu vực chiến sự. Theo trang aif.ru, UAV Nga đã đánh trúng một cây cầu được lực lượng Ukraine sử dụng thường xuyên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đòn tấn công do các đơn vị thuộc lực lượng tác chiến UAV "Varyag" thực hiện. Trước đó, phía Kiev từng thông báo về nhiều nỗ lực tập kích nhằm vào các cây cầu tại Zaporizhzhia.

Các chuyên gia Nga nhận định những đòn đánh nhằm vào Lozova, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk không tách rời hoạt động tiến công trên bộ, mà nằm trong chiến dịch gây sức ép lên hệ thống hậu cần của Ukraine.

Cùng thời điểm, tiền tuyến được cho là đang tiến gần hơn tới cụm đô thị Sloviansk – Kramatorsk. Kramatorsk vì thế dần "không còn giữ vị thế hậu phương nằm sâu phía sau chiến tuyến".

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tại lễ khởi động nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU kéo dài sáu tháng của Ireland ở Dublin ngày 1/7/2026. Ảnh: rte.ie

Ông Zelensky khẩn cấp trở về Kiev

Sau đợt tập kích nhằm vào các mục tiêu trọng yếu tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẩn cấp trở về thủ đô từ Ireland.

Đáng chú ý, ông Zelensky không có mặt tại Ukraine khi cuộc tấn công xảy ra. Sau khi trở lại Kiev, nhà lãnh đạo Ukraine lập tức đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn.

Trước hết, ông yêu cầu phải có một "phản ứng công bằng" đối với đòn tấn công nhằm vào các cơ sở trọng yếu của quân đội Ukraine.

Ông Zelensky cũng công khai chỉ trích các quốc gia phương Tây, cho rằng những khó khăn mà hệ thống phòng không Ukraine đang đối mặt xuất phát từ việc các đồng minh chưa cung cấp đủ tên lửa đánh chặn.

Ukraine từ lâu phụ thuộc lớn vào nguồn đạn dành cho các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất. Khi Nga tăng quy mô và cường độ tập kích, lượng tên lửa đánh chặn Kiev cần sử dụng cũng tăng theo.

Việc ông Zelensky trực tiếp nhắc tới trách nhiệm của phương Tây cho thấy sức ép đang gia tăng đối với chính quyền Kiev, đặc biệt sau các đòn đánh nhằm vào thủ đô.

Bất chấp tình hình đó, ông Zelensky vẫn tuyên bố Nga đang thất thế trong xung đột và khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả.

Trong khi đó, kênh Telegram "Các phóng viên chiến trường Mùa xuân Nga" cho rằng cuộc tập kích mới nhất nhằm vào Kiev có thể đánh dấu sự xuất hiện của một chiến thuật mới từ phía Moscow.

Theo nhận định này, quân đội Nga đang tìm cách làm tăng cái giá mà Ukraine phải trả sau mỗi đòn tấn công nhằm vào hậu phương Nga. Thay vì chỉ đáp trả một mục tiêu riêng lẻ, Moscow có thể tiến hành các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào trung tâm chỉ huy, hạ tầng hậu cần, công nghiệp quốc phòng và mạng lưới giao thông.

Với cách tiếp cận đó, đòn tấn công vào Kiev không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn được xem là thông điệp gửi tới chính quyền Ukraine và các quốc gia châu Âu đang hỗ trợ Kiev.

Ông Putin có sự thay đổi lớn về lập trường. Ảnh: Reuters

Phương Tây chỉ ra thay đổi lớn của ông Putin

Tờ Advance của Croatia nhận định các quan chức châu Âu dường như đang mất dần sự thận trọng khi liên tục gây sức ép và khiêu khích Nga, trong đó có việc hậu thuẫn Ukraine đối đầu với Moscow.

Theo tờ báo này, châu Âu có thể đã quên rằng Nga vẫn là một đối thủ quân sự nghiêm túc và nguy hiểm.

Advance cho rằng Tổng thống Vladimir Putin vốn là một chiến lược gia thận trọng, từng duy trì khả năng đàm phán ngay cả trong những giai đoạn căng thẳng.

Tuy nhiên, sau vụ tấn công nhằm vào Valdai hồi tháng 12, một số nhà phân tích nhận định thái độ của nhà lãnh đạo Nga đã thay đổi rõ rệt.

Ông Putin ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn hơn và ít quan tâm tới những đề xuất đàm phán không đáp ứng yêu cầu của Moscow.

"Ngày nay, chúng ta không còn nhìn thấy một Vladimir Putin kiên nhẫn, người từng để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Giờ đây, ông ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng, Donbass, Novorossiya và việc thiết lập một vùng an ninh rộng lớn hơn", Advance viết.

Từ đó, các nhà báo Croatia cho rằng phản ứng của ông Putin không chỉ tạo sức ép đối với Kiev mà còn đặt Mykolaiv và Odesa trước nguy cơ mới nếu xung đột tiếp tục leo thang.

The New York Times cũng nhận định cuộc tập kích của Nga là lời nhắc nhở châu Âu về những điểm yếu an ninh của chính mình.

Dù nhiều chính phủ châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng, các đòn đánh quy mô lớn vẫn cho thấy lục địa này chưa sẵn sàng nếu xung đột vượt khỏi biên giới Ukraine và lan sang lãnh thổ NATO.

The New York Times lưu ý sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu đang thu hẹp, trong khi Liên minh châu Âu chưa đủ khả năng tự giải quyết toàn bộ các vấn đề an ninh.