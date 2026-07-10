Nissan Tekton ra mắt: Xe gầm cao cỡ B giá quy đổi từ 316 triệu, trang bị cần số điện tử, màn hình tích hợp sẵn Google

Nissan Tekton sở hữu những trang bị cao cấp xét trong phân khúc như cần số điện tử, màn hình trung tâm chạy hệ điều hành Google, LED viền nội thất 48 màu,...

Nissan vừa chính thức giới thiệu Tekton tại Ấn Độ, đánh dấu màn trở lại phân khúc SUV đô thị của hãng. Mẫu xe có giá khởi điểm từ 1,049 triệu Rupee (khoảng 316 triệu đồng), sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ Patrol, hai tùy chọn động cơ tăng áp và chứng nhận an toàn 5 sao Bharat NCAP.

Cụ thể, Nissan Tekton có tổng cộng 12 phiên bản, mức giá trải dài tại Ấn Độ từ 1,049 triệu Rupee - 1,859 triệu Rupee (khoảng 316 - 561 triệu đồng). Xe đã bắt đầu nhận đặt cọc, trong khi những chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao từ ngày 20/7.

Nissan trình làng mẫu Tekton tại Mumbai (Ấn Độ). Đây được xem là sản phẩm quan trọng nhất của hãng tại thị trường này trong nhiều năm trở lại đây, với nhiệm vụ cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos,...

Theo Nissan, tên gọi "Tekton" được lấy cảm hứng từ các mảng kiến tạo (Tectonic plates) của dãy Himalaya. Đồng thời, "Tekton" cũng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ, mang ý nghĩa người thợ thủ công hoặc bậc thầy chế tác, nhằm nhấn mạnh sự kết hợp giữa tính thực dụng và độ hoàn thiện của mẫu SUV mới.

Về thiết kế, Nissan Tekton mang phong cách vuông vức với nhiều chi tiết gợi nhớ "đàn anh" cỡ lớn Nissan Patrol. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn sơn đen bóng, dải đèn LED nối liền logo Nissan phát sáng và dòng chữ "TEKTON" dập nổi trên nắp ca-pô. Cụm đèn pha LED có tạo hình chữ nhật, kết hợp dải đèn định vị đặt dọc ở hai bên cản trước.

Nhìn từ bên hông, Tekton sở hữu thân xe vuông vức với mui xe gần như phẳng, hốc bánh ốp nhựa bao quanh, giá nóc màu bạc, trụ xe sơn đen và bộ mâm hợp kim hai tông màu. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng xe là điểm nhấn nổi bật. Dòng chữ "TEKTON" được đặt ở chính giữa cửa cốp, trong khi cản sau tiếp tục sử dụng ốp bạc đồng bộ với phần đầu xe.

Khoang lái được trang bị hai màn hình kỹ thuật số kích thước 10,25 inch. Đáng chú ý màn hình này tích hợp sẵn hệ điều hành Google nên người dùng sẽ có sẵn các ứng dụng như bản đồ Google Maps, nghe nhạc Spotify, xem YouTube,... Và người dùng hoàn toàn có thể chiếu bản đồ lên màn hình sau vô lăng để thuận tiện quan sát trong quá trình lái xe.

Một số trang bị nổi bật khác trong cabin gồm hàng ghế trước có làm mát ghế, ghế lái chỉnh điện, cần số điện tử, phanh tay điện tử, hệ thống loa Arkamys 3D, đèn viền nội thất tuỳ chỉnh 48 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, kết nối xe thông minh,... Có thể thấy danh sách trang bị của Nissan Tekton rất phong phá và đầy đủ tiện nghi, chiều chuộng người dùng khi xét với các đối thủ trong phân khúc.

Danh sách trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí và cân bằng điện tử ESC. Đáng chú ý, Tekton đã đạt chứng nhận 5 sao Bharat NCAP cho cả khả năng bảo vệ người lớn lẫn trẻ em ngay trước thời điểm ra mắt. Theo cơ quan thử nghiệm Bharat NCAP, mẫu xe này sử dụng chung cấu trúc thân xe và hệ thống an toàn với Renault Duster thế hệ mới, do đó kết quả đánh giá được kế thừa từ bài thử nghiệm của Duster trước đó mà không cần thực hiện thêm một bài kiểm tra va chạm riêng.

Nissan Tekton cũng được trang bị đầy đủ gói ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp khi lùi, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo mở cửa an toàn, đèn pha tự động, camera 360 độ và cảm biến đỗ xe trước/sau.

Nissan cung cấp hai lựa chọn động cơ tăng áp cho Tekton. Đầu tiên là bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L, cho công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 166 Nm. Động cơ đi kèm hộp số sàn 6 cấp, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt 5,2 lít/100km.

Trong khi đó, các phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.3L, sản sinh 163 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép ướt DCT 6 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố lần lượt là 5,6 lít/100km đối với bản số sàn và 5,4 lít/100km với bản DCT.

Trong buổi ra mắt, Nissan cũng xác nhận mẫu SUV này sẽ được xuất khẩu sang nhiều thị trường khác trong thời gian tới, đóng vai trò là sản phẩm chiến lược trong kế hoạch mở rộng danh mục SUV toàn cầu của hãng. Vì vậy, không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ được đưa về Việt Nam trong tương lai gần.