Ninh Dương Lan Ngọc và dàn sao Việt tiễn biệt Thượng úy Lê Văn Thắng (Sao Nhập Ngũ)

Nhiều sao Việt buồn bã khi hay tin Thượng úy Lê Văn Thắng đột ngột qua đời.

Sự ra đi đột ngột của Thượng úy Lê Văn Thắng ở tuổi 28 đang khiến nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Sau khi thông tin nam quân nhân qua đời do đột quỵ được xác nhận vào sáng 18/6, nhiều nghệ sĩ từng đồng hành cùng anh trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 đã có động thái chia buồn trên mạng xã hội.

Cụ thể, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải lại hình ảnh Thượng úy Lê Văn Thắng trong quân phục trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Tiễn biệt em". Dù không chia sẻ quá nhiều, động thái của nữ diễn viên đủ cho thấy sự tiếc nuối trước sự ra đi của người em từng gắn bó trong quá trình ghi hình chương trình.

Trong khi đó, ca sĩ S.T Sơn Thạch cũng bày tỏ nỗi buồn bằng story nền đen với dòng chữ: "Mong em an nghỉ!". Lời tiễn biệt ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc khiến khán giả không khỏi nghẹn lòng.

ST Sơn Thạch từng góp mặt trong dàn sao của Sao Nhập Ngũ 2022, anh gửi lời chia buồn khi Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời

Ninh Dương Lan Ngọc cũng gửi lời tiễn biệt

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê Nghệ An, công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh từng xuất hiện trong Sao Nhập Ngũ 2022 với chủ đề Bước Chân Thần Tốc - mùa phát sóng quy tụ dàn nghệ sĩ như Minh Tú, Hòa Minzy, Anh Tú, Cara, Puka, Duy Khánh, S.T Sơn Thạch... Nhờ ngoại hình sáng, nụ cười hiền và tác phong chuẩn mực của người lính, anh được đông đảo khán giả yêu mến, thậm chí gọi bằng biệt danh "hot boy quân đội".

Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời ở tuổi 28 do đột quỵ

Trưa 18/6, người thân xác nhận Thượng úy Lê Văn Thắng đã qua đời vào sáng cùng ngày do đột quỵ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng bởi anh còn rất trẻ và luôn xuất hiện với hình ảnh khỏe mạnh, năng lượng tích cực.

Dưới các bài đăng liên quan, đông đảo khán giả gửi lời chia buồn tới gia đình, đồng đội của Thượng úy Lê Văn Thắng. Nhiều người cũng nhắc lại những khoảnh khắc đẹp của anh trong Sao Nhập Ngũ, nơi nam quân nhân từng để lại nhiều ấn tượng bởi sự thân thiện, tận tâm và tinh thần trách nhiệm của một người lính trẻ.