Clip thót tim: Em bé chập chững lao ra đường toàn xe tải lớn "phóng vun vút"

Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa được camera an ninh ghi lại.

Một em bé chập chững bước đi đã tự ý chạy lao ra giữa lòng đường quốc lộ, nơi các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe tải lớn đang lưu thông với tốc độ cao. Sự việc một lần nữa đặt ra dấu hỏi lớn về sự lơ là của người lớn trong việc quản lý trẻ nhỏ tại các khu vực nguy hiểm.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, một em bé khoảng 2-3 tuổi bất ngờ đi từ trong ngõ/nhà ra sát mép đường quốc lộ mà không có người lớn đi kèm. Đáng nói, đây là tuyến đường có lưu lượng giao thông khá phức tạp với nhiều xe máy và xe tải cỡ lớn qua lại liên tục.

Sau một vài giây đứng quan sát ở mép đường, em bé bất ngờ tăng tốc, chạy thẳng ra giữa làn đường giao thông. Đúng lúc này, một chiếc xe máy và ngay sau đó là một chiếc xe tải lớn đang lao tới. May mắn thay, người điều khiển xe máy đi ngược chiều đã phát hiện kịp thời, nhanh chóng giảm tốc độ và né tránh. Đồng thời, một người lớn từ trong nhà đã hớt hải lao ra, bế thốc em bé vào lề đường ngay trước khi chiếc xe tải lao qua.

Tình huống diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây nhưng đã khiến bất cứ ai xem lại clip cũng phải "thót tim" và đổ mồ hôi hột. Chỉ cần người lái xe máy mất tập trung một nhịp, hoặc người nhà ra chậm một giây, một hậu quả đau lòng chắc chắn đã xảy ra.

Cảnh báo nguy hiểm: Nhà mặt đường – Hiểm họa rình rập trẻ nhỏ

Trẻ em ở độ tuổi chập chững biết đi thường rất hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh và hoàn toàn chưa có nhận thức về sự nguy hiểm hay các quy tắc an toàn giao thông. Đối với những gia đình có nhà ở sát mặt đường lớn, nguy cơ tai nạn luôn rình rập ở mức cao nhất.

Chỉ cần một vài giây mất cảnh giác của người lớn, khi mải nấu ăn, xem điện thoại, hay dọn dẹp, trẻ có thể dễ dàng lọt khỏi tầm mắt và tự mở cửa lao ra đường.

Để tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự, các gia đình, đặc biệt là các hộ dân có nhà sát mặt đường giao thông, cần nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc an toàn sau:

Luôn lắp cửa chắn/rào chắn an toàn: Đối với nhà mặt đường, cửa chính luôn phải được khóa cẩn thận. Nên lắp thêm rào chắn trẻ em (safety gate) ở khu vực cửa ra vào hoặc lối đi ra sân trước để ngăn trẻ tự ý chạy ra ngoài.

Nguyên tắc "Bán kính một cánh tay": Đối với trẻ dưới 5 tuổi, khi ở gần các khu vực nguy hiểm (đường lộ, sông hồ, công trình), trẻ phải luôn nằm trong tầm nhìn và tầm với của người lớn. Tuyệt đối không để trẻ tự chơi một mình ở sân trước không có rào chắn.

Giáo dục sớm cho trẻ: Ngay khi trẻ bắt đầu nhận thức được, hãy liên tục nhắc nhở và giáo dục trẻ rằng "đường lộ là nơi rất nguy hiểm", "không được tự ý đi ra ngoài nếu không có bố mẹ dắt".

Sự phối hợp của hàng xóm xung quanh: Tại các khu dân cư dọc tuyến lộ, việc nhắc nhở nhau và để mắt giùm các em nhỏ xung quanh cũng là một cách giảm thiểu rủi ro tai nạn.

Tai nạn giao thông đối với trẻ nhỏ thường xảy ra rất nhanh và không cho người lớn cơ hội để sửa sai. Đừng để sự chủ quan, lơ là của chúng ta phải đánh đổi bằng chính tính mạng và sức khỏe của con trẻ. Hãy chủ động rào chắn ngôi nhà và bảo vệ con em mình trước khi quá muộn!