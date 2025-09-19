Những trường hợp phải tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Anh Lê Văn Trường, công nhân KCX Tân Thuận, TP HCM, hỏi anh được doanh nghiệp đóng BHYT. Anh chọn khám BHYT tại một phòng khám tư nhân gần nơi làm việc. Mới đây, phòng khám chuyển đi nơi khác, anh Trường muốn hỏi trường hợp nào thì phải tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Đào Quang Huy (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết:

Có 4 trường hợp phải tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Điều 31 Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định về tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT như sau:

1. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tạm dừng toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Khi ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gửi thông báo đến cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng. Việc tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh được tính từ thời điểm quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực. Khi ra quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động trở lại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gửi thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng.

3. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động trở lại, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có văn bản thông báo với cơ quan BHXH về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng và các tài liệu chứng minh nếu có sự thay đổi so với hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi tạm dừng hợp đồng.

4. Khi tạm dừng hợp đồng, hai bên phải thống nhất phương án bảo đảm quyền lợi cho người bệnh trong thời gian tạm dừng hợp đồng. Khi tiếp tục thực hiện hợp đồng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động theo đúng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã ký kết.

Như vậy, những trường hợp nêu trên thì phải tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.