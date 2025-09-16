Khám sàng lọc bệnh miễn phí, BHYT thêm nhiều quyền lợi mới

Chính phủ vừa có Nghị quyết 282/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Chính trị triển khai nhiều giải pháp đột phá, tăng cường chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh

Mục tiêu của Chương trình là thể chế hóa, triển khai toàn diện các quan điểm, nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị xác định, trọng tâm là xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.

Người dân được bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất, có ý thức phòng ngừa bệnh tật, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe phải được tăng cường để nâng cao nhận thức, tạo ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và địa phương sẽ được lồng ghép chỉ tiêu về bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030

Bộ Y tế chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định lấy ngày 7-4 hằng năm là "Ngày sức khỏe toàn dân", hoàn thành trong quý 1-2026. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe, cũng trong quý 1-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Y tế đưa giáo dục sức khỏe vào chương trình học, kết hợp hoạt động thể chất, dinh dưỡng học đường, thời gian hoàn thành quý 3-2026.

Bộ Y tế phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện các dự án luật về dân số, phòng bệnh, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, y học cổ truyền và phòng chống tác hại thuốc lá, lộ trình 2025-2030. Đồng thời, Bộ chủ trì xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đa dạng gói BHYT, thí điểm chi trả dịch vụ phòng bệnh

Về tổ chức hệ thống y tế, Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ, ngành và địa phương sắp xếp lại bệnh viện; chuyển một số đơn vị về địa phương quản lý, trong khi các bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao vẫn do Bộ trực tiếp quản lý để thực hiện đào tạo, nghiên cứu và chỉ đạo chuyên môn. Thời gian hoàn thành từ 2025-2030.

Chính phủ yêu cầu ưu tiên tăng ngân sách cho y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng, đồng thời đầu tư trang thiết bị tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Từ năm 2026, các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, khám nghề nghiệp, BHYT sẽ được triển khai đồng bộ, cùng với việc hoàn thành sổ sức khỏe điện tử toàn dân.

Bộ Tài chính được giao xây dựng đề án nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT, cải cách thủ tục, tiết kiệm chi phí quản lý, hoàn thành trong năm 2027.

Bộ Y tế phối hợp triển khai chính sách miễn viện phí theo lộ trình, trước tiên cho đối tượng chính sách, người yếu thế, thu nhập thấp, hoàn thành trong năm 2028.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn chủ trì xây dựng Nghị định thí điểm BHYT chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm, dự kiến hoàn thành 2027.

Đồng thời, Chính phủ khuyến khích phát triển bảo hiểm sức khỏe thương mại, đa dạng hóa gói bảo hiểm bổ sung, liên kết với BHYT, từng bước đổi mới quản lý quỹ.