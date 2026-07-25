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Những trường hợp này sẽ không được cấp sổ đỏ theo đề xuất mới nhất

Tú An
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Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai 2026, trong đó đề xuất mở rộng các trường hợp không được cấp sổ đỏ so với quy định hiện hành.

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Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 8069/BNNMT-QLĐĐ lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai 2026 (Dự thảo số 1 ngày 20/7/2026).

Theo điều 68, các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất﻿ với những trường hợp sau:

Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

Đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của luật đất đai; đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện quyết định đó;

Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Đối với tài sản gắn liền với đất, dự thảo tiếp tục giữ nguyên nguyên tắc không cấp sổ đỏ nếu thửa đất không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoặc thuộc diện không được cấp.

Ngoài ra, dự thảo tiếp tục quy định không cấp sổ đỏ đối với nhà ở, công trình xây dựng tạm; tài sản đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, quyết định thu hồi đất (trừ trường hợp quá 3 năm nhưng chưa thực hiện); nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; công trình xây dựng lấn, chiếm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa; tài sản được tạo lập sau khi quy hoạch được phê duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (trừ trường hợp được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định).

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Bên cạnh đó, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước (trừ trường hợp đã được xác định là phần vốn Nhà nước góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính) và các tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Chính phủ cũng không được cấp sổ đỏ.

Theo quy định hiện hành tại Điều 151 Luật Đất đai 2024, các trường hợp không được cấp sổ đỏ gồm: đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đất được giao để quản lý (trừ một số trường hợp theo quy định); đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất; đất nhận khoán; đất đã có quyết định thu hồi; đất đang có tranh chấp, bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để phục vụ mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

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