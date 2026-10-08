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Những trận oanh tạc của Nga đánh bật phiến quân Tuareg khỏi thành phố Kidal

Bạch Dương
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Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) đã tuyên bố rút quân bắt buộc khỏi thành phố Kidal ở miền Bắc Mali.

- Ảnh 1.

Thông cáo chính thức về cuộc rút lui đã được phát ngôn viên của tổ chức FLA - ông Mohamed Elmaoulud Ramadane cho biết.

Quyết định này được đưa ra do những trận không kích quy mô lớn do chính quyền quân sự và lính đánh thuê thuộc "Quân đoàn châu Phi" của Nga tiến hành, đã phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng dân sự.

Bộ Chỉ huy của các tay súng thuộc sắc tộc Tuareg lưu ý việc bỏ lại khu định cư chỉ là tạm thời để bảo toàn nhân lực và hậu cần.

- Ảnh 2.

Lộ trình cuộc tấn công vào thành phố Kidal ở Mali.

Thành phố Kidal là trung tâm chính trị và quân sự quan trọng của phong trào Tuareg kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy Azawad vào năm 2012, khi phiến quân lần đầu tiên đánh đuổi quân đội Mali khỏi đó.

Năm 2013, trong khuôn khổ Chiến dịch Serval, binh sĩ Pháp và một đơn vị lực lượng vũ trang Chad đã tiến vào thành phố, đẩy lui các nhóm cực đoan và trao quyền kiểm soát cho người Tuareg ôn hòa.

Vào tháng 5/2014, nỗ lực tấn công Kidal của Quân đội Mali đã thất bại, sau đó thành phố này nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của liên minh Tuareg trong nhiều năm.

Kể từ giai đoạn 2015 - 2022, tình trạng hiện tại được duy trì ở thành phố - phái bộ MINUSMA của Liên Hợp Quốc đóng quân tại đó, trong khi các tay súng người Tuareg địa phương nắm quyền kiểm soát trên thực tế.

Tới tháng 11/2023, Quân đội chính phủ Mali, với sự hỗ trợ của lính đánh thuê Wagner đã tạm thời chiếm được thành phố sau một cuộc tấn công kéo dài.

- Ảnh 3.

Phiến quân Mali tại pháo đài Kidal.

Sau đó quân nổi dậy giành lại quyền kiểm soát Kidal, chuyển sang hành động tích cực chống lại lực lượng chính phủ và đánh bại một toán quân Nga gần Tinzaouaten, điều này đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc chiến.

Cần nói thêm, vào tháng 7/2026, binh sĩ của chính quyền quân sự Mali, cùng với Quân đoàn châu Phi của Nga đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Anefis ở phía Bắc đất nước.

Thành phố này nằm cách Kidal khoảng 100km và có tầm quan trọng chiến lược trong việc kiểm soát các vùng lãnh thổ phía Bắc của Mali.

Theo Militarnyi
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Tags

Mali

Wagner

Nga

quân sự

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